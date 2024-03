Scontro Pistoiese-Comune. Il sindaco ribadisce la propria linea: "Nessun credito: paghino i debiti"

Una comunicazione presentata dal consigliere dem Matteo Giusti ha riportato ancora una volta la questione Us Pistoiese 1921 alla ribalta del consiglio comunale. Il motivo del contendere ha riguardato il debito insoluto che la società ha nei confronti del Comune e il credito la stessa afferma di vantare, sempre verso l’Amministrazione. Un quadro ingarbugliato in merito al quale Giusti auspica che "si possa fare chiarezza nei confronti dei tifosi e della città". Pronta la risposta da parte del sindaco Alessandro Tomasi: "Non ci sono scelte politiche ma tecniche e di carattere legale – spiega –, che sono inderogabili rispetto all’atteggiamento della Pistoiese e della sua proprietà. L’ingegnere Nobili prima di scrivere la determina in cui si indicava la decadenza della rateizzazione, chiedendo il rientro del debito in un’unica rata, aveva scritto una lettera di preavviso alla società chiedendole di mettersi in regola. A questa missiva – rivela il primo cittadino – è stato risposto con due lettere separate, una da Gerardo Perillo (avvocato della Pistoiese), l’altra da Matilde Jace (amministratrice dimissionaria del club). L’ingegnere Nobili ha risposto ad entrambi ricordando che ciò che stava mettendo in atto era solo il regolamento".

Sul presunto credito, Tomasi spiega che "la nostra dirigente ha risposto punto per punto alle contestazioni mosse chiarendo il motivo per cui secondo la legge questi soldi non sono dovuti. C’è un punto in particolare a cui la società fa riferimento in merito a lavori di carattere straordinario per i quali era stata emessa fattura dalla Omav – aggiunge – ma quei lavori non erano stati ordinati dal Comune, né erano stati concordati secondo il rispetto del codice degli appalti. Per il Comune non esiste nessun debito nei confronti della Pistoiese e se loro ritengono di averlo lo devono dimostrare andando per vie legali come minacciano. Esiste invece ed è chiaro il debito che loro hanno nei confronti della Pistoiese – attacca – che non è soltanto relativo alla rateizzazione ma oggi anche alle fatture che da settembre abbiamo iniziato ad emettere per il campionato in corso che devono essere saldate e ammontano a ulteriori 30mila euro". Oltre ai 37mila euro della precedente rateizzazione.

"Siamo di fronte ad una società che è in forte crisi economica e finanziaria, come hanno dichiarato sui giornali – conclude Tomasi, rivolgendosi indirettamente a Maurizio De Simone –. Il continuo scarico di responsabilità sul Comune, sui tifosi, sulla Lega è vergognoso e mai accaduto. I discorsi stanno a zero: hanno le risorse e la capacità di poter fare un campionato di serie D, pagare e onorare i propri debiti, costruire una prima squadra e un settore giovanile? Se la risposta è sì, lo dimostrino. Altrimenti sarebbe opportuno andare via e cedere la società".

Maurizio Innocenti