Scontro in consiglio comunale sul palasport nell’area Pallavicini

Il progetto del nuovo impianto sportivo che dovrebbe sorgere nell’area ex Pallavicini ha catalizzato la discussione nel secondo giorno di consiglio comunale. Si tratta, come noto, della costruzione di un palasport da 1500 spettatori che dovrà servire come impianto polivalente per la città. Un progetto da circa 6,5 milioni di euro (cifra al momento coperti solo da un contributo di un milione da parte della Regione Toscana), che non piace molto all’opposizione "Troppo grande per le realtà locali, troppo piccolo per ospitare grandi eventi". "Sarebbe più opportuno pensare ad un piscina olimpionica – dice il consigliere Francesco Branchetti di Pistoia ecologista e progressista – visto che manca in città e può servire come luogo di allenamento e competizioni". "Un palazzetto assai ridotto per ospitare certi eventi – afferma il consigliere Lorenzo Boanini del Pd – molto meglio la realizzazione di un parco o di una piscina olimpionica, appunto". "Pensiamo bene a come si spendono i soldi dei cittadini – rincara la collega Federica Fratoni – L’area ex Pallavicini è già congestionata dal traffito e un intervento del genere renderebbe la situazione ancora più difficile. Ristrutturiamo piuttosto i grandi impianti che sono in città – aggiunge – mettendoli in condizione di ospitare i grandi eventi". A rispondere è stato il sindaco Alessandro Tomasi che ha spiegato i punti salienti del progetto. "Il nuovo palazzetto – afferma Tomasi – deve avere la grandezza di almeno due palestre per ovviare ai problemi degli impianti in città e deve dare risposte a più discipline sportive. La costruzione di una piscina presenta diversi problemi, non ultimo quello dei costi perché servirebbero almeno 10 milioni di euro. Questo non significa che rinunceremo alla costruzione di una piscina – conclude – tanto che abbiamo chiesto informazioni dettagliate ad aziende del settore".

Maurizio Innocenti