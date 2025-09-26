Scomparsa nei boschi di Medicina, ricerche vane: diffuso il volantino. E i cani molecolari non fiutano nulla

Pescia, 26 settembre 2025 – Dopo cinque giorni di ricerche a tappeto, effettuate da gruppi di vigili del fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, arrivati da tutta le regione e non solo, affiancati da tanti volontari, esperti conoscitori dei posti, adoperando tutti i mezzi a loro disposizione, cani molecolari, elicottero, droni con elettroscanner, Piera Pinna ancora non è stata trovata. La 69enne di Bosa (in provincia di Oristano, in Sardegna) residente a San Miniato dove è titolare di un’avviata azienda agricola, domenica mattina si è persa nei boschi attorno a Medicina.

Al lavoro vigili del fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Municipale, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza

Un cercatore di funghi ieri ha trovato, nella zona fra Medicina e la vicina Fibbialla, un sacchetto di una pasticceria e un cappellino verde. Potrebbero essere appartenuti alla donna. Il marito Remo Meli, 85 anni, con importanti problemi di deambulazione, che domenica pomeriggio aveva dato l’allarme, non li avrebbe identificati con certezza. La pasticceria sarebbe la stessa in cui avrebbero fatto colazione. Ieri le ricerche sono proseguite, in mezzo a mille difficoltà. Oltre a quelle create dal terreno e dalla vegetazione, che nell’area è decisamente rigogliosa, sono arrivati la pioggia e, soprattutto, la nebbia. Sono pressoché svanite le speranze di ritrovare la scomparsa ancora in vita: cinque giorni e cinque notti all’addiaccio, sotto la pioggia, presumibilmente ferita, sono molti, quasi sicuramente troppi. Il marito e il figlio hanno lasciato Medicina; l’anziano aveva trascorso tutte le notti dormendo in auto, vicino al nucleo operativo dei vigili del fuoco che coordina le ricerche. Intanto, le sorelle di Piera, dalla Sardegna, hanno realizzato un piccolo volantino con la sua foto, per chiedere aiuto e favorire le ricerche. Il volantino è stato fatto circolare nei vari gruppi social. Fatto sta che fra i paesani iniziano a sorgere molti dubbi.

Piera, 69 anni residente a San Miniato, è scomparsa nei boschi di Medicina

Non convince il fatto che la donna, che non conosceva i posti ma è stata descritta come esperta camminatrice e cercatrice di funghi, abbia deciso di entrare nel bosco da sola, lasciando in macchina, al marito, tutti i propri effetti, compreso il telefono cellulare, che se avesse avuto con sé sarebbe stato decisivo nelle ricerche. Meli sostiene che la moglie aveva detto che non si sarebbe allontanata molto, e che sarebbe passata alla macchina a brevi intervalli, per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Molti, però, osservano che dal momento in cui non è tornata alla macchina a quello in cui è stato dato l’allarme, dopo le 19, sono passate molte ore. Uno dei volontari che hanno contribuito alle ricerche, inoltre, racconta che all’arrivo dei cani molecolari, addestrati, grazie al loro straordinario olfatto, nella ricerca di dispersi, questi si sarebbero messi a girare a vuoto, senza trovare alcuna traccia. Il caso inizia a tingersi di giallo. Due le ipotesi che cominciano a circolare fra la gente: che la donna, in realtà, non sia mai arrivata a Medicina, o che si sia allontanata volontariamente. Le ricerche continuano. Anche se, ormai, in pochi credono di poterla trovare ancora in vita.