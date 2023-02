Scivola prima di entrare sulla pista

Incidente ieri in Val di Luce, dove un 57enne romano non è riuscito neppure ad arrivare sulle piste, infatti è caduto, scivolando su una lastra di ghiaccio, prima ancora di arrivare alla partenza della seggiovia, procurandosi la rottura del femore. È stato soccorso dai volontari dell’Associazione Volontari Soccorso Sci Toscana e da quelli della Misericordia di Cutigliano sopraggiunti in quanto l’autoambulanza di Abetone era fuori per un servizio. L’uomo è stato portato al Punto di Primo Soccorso e poi alla piazzola dell’Uccelliera dove ha trovato ad attenderlo l’elisoccorso Pegaso 1 di Firenze che lo ha portato all’ospedale San Jacopo di Pistoia per gli accertamenti del caso. Andrea Nannini