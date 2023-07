Schiarita sul fronte vigili del fuoco È rientrato lo stato di agitazione

E’ rientrato lo stato di agitazione del personale del comando dei vigili del fuoco di Pistoia indetto lo scorso aprile, per la terza volta negli ultimi due anni. Un malcontento, quello testimoniato in maniera unitaria dalle principali sigle sindacali (Fp Vvf Cgil Pistoia Prato, Fns Cisl Toscana Nord e CoNaPo, che rappresentano la quasi totalità del personale pistoiese), culminato addirittura con uno sciopero molto partecipato – al grido di "Vogliamo rispetto" – lo scorso 30 maggio, davanti ai cancelli della prefettura, al quale fece seguito un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e il prefetto Licia Donatella Messina. Una decisione forte, che non si registrata da oltre vent’anni, motivata dal "fallito tentativo di conciliazione" con il comandante provinciale Fabio Tossut, a causa di "numerosi punti di scontro conl’attuale dirigente e la totale mancanza di apertura dello stesso su nessuno degli argomenti contestati". Un orizzonte assai nebuloso dunque, che però si è progressivamente schiarito grazie al complesso percorso portato avanti dalle forze sindacali dei pompieri.

In particolare, i lavoratori avrebbero ottenuto rassicurazioni su un paio di punti cardine: il primo è quello relativo ai criteri di mobilità interna, che rimarranno entro le linee guida già contrattate a suo tempo; il secondo è quello che concerne la fruizione dei permessi, con l’abrogazione di un contestato ordine del giorno e il ripristino di quanto normato in precedenza. Sul tavolo restano comunque aperte alcune questioni che saranno affrontate in seguito, ma intanto molti nodi sono stati sciolti e questo sarebbe bastato per dare in là a un graduale ritorno alla normalità all’interno della comunità lavorativa pistoiese. Al contrario, non tira una bella aria a livello regionale: va infatti registrata la denuncia di Fp Cgil Toscana sulle carenze di organico e sulle condizioni di lavoro: "I vigili del fuoco intervengono in ogni situazione di emergenza, spesso lavorando per ore a temperature che superano i 40 gradi, mettendo a rischio la loro stessa salute – tuonano –. Il problema vero è la carenza di organico, ormai cronica, che impone turni straordinari per sopperire alle carenze. A livello regionale il personale operativo dovrebbe prevedere almeno 2460 unità, mentre siamo fermi a numeri inferiori, in alcune zone carenti del 30%. A questo va aggiunta la mancata attenzione alle condizioni di lavoro da parte della direzione regionale toscana dei vigili del fuoco: abbiamo chiesto, inascoltati, la distribuzione di integratori o sali minerali. E abbiamo segnalato la carenza di frutta e addirittura acqua in alcune sedi. Tutto ciò è inaccettabile".

Alessandro Benigni