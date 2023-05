"Scegliete Medicina" L’appello di Montalti: "Servono nuovi dottori Un corso per prepararli"

Tra pochi giorni centinaia di studenti pistoiesi sosterranno l’esame di maturità e adesso più che mai è tempo di parlare di orientamento in uscita dalle scuole. Tantissimi giovani si troveranno a dover decidere se continuare o meno gli studi e, in caso positivo, quale tipo di studi scegliere. Il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pistoia Beppino Montalti auspica vivamente che tanti giovani scelgano di intraprendere il percorso di studi in medicina. Certo un percorso faticoso, ma che ripaga degli sforzi. "Vogliamo motivare i futuri studenti di medicina, far conoscere loro il mestiere più bello del mondo, andremo nelle scuole, a parlare direttamente con questi ragazzi sperando di riuscire a trasmettere un pizzico della nostra passione", afferma Montalti. Lo scoglio iniziale più grande da affrontare per chi sogna di diventare medico è il test di ammissione alla facoltà di medicina. "Per questo nel 2019 abbiamo attivato un percorso di orientamento e formazione – aggiunge Montalti - che permetta di superare i limiti dell’attuale test di ammissione, ponendo un argine alla dispersione. Un progetto del quale siamo pienamente soddisfatti e che vorremmo implementare". Si tratta del progetto "Biologia con curvatura biomedica", promosso a livello nazionale dal Miur e dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici), già attiva al liceo Forteguerri ed all’istituto Pacini di Pistoia una formazione mirata al potenziamento delle conoscenze nella Biologia con curvatura biomedica, per favorire l’acquisizione di competenze in campo biologico, grazie anche all’adozione di pratiche didattiche ed attività laboratoriale mirata. Sono circa venti i medici che si sono resi disponibili a dar vita a questo progetto sul territorio pistoiese. Gli studenti interessati partecipano a questo progetto con 50 ore extra curricolari, nelle quali partecipano a lezioni frontali in aula svolte dai professori e dai medici che hanno aderito al progetto e da attività laboratoriale anche in strutture sanitarie.

"Il fabbisogno di medici è destinato a crescere - sottolinea Montalti - e con questo progetto puntiamo a stimolare nuovamente interesse verso la professione medica e di far sì che gli studenti possano arrivare ad intraprendere il percorso accademico con maggiore coscienza e conoscenza della professione stessa". È con lo stesso fine che il medico pistoiese Pierluigi Benedetti, adesso in pensione, ha scritto una lettera ai futuri colleghi. "Questa lettera, scritta da un anziano medico laureatosi tanti anni fa, è rivolta ai giovani che, dopo la maturità, stanno per scegliere il loro destino professionale. La medicina, intesa come insieme di azioni che hanno il fine di conservare la salute, esiste da sempre: anche gli animali "si curano" e libri interi ne trattano – si legge nel documento firmato dal dottor Benedetti -. Ma il progresso più importante di tutti è attribuibile alla Scuola Ippocratica, che impegna ancora oggi tutti i medici a un giuramento che imponeva l’obbligo per i medici di perseguire il bene del malato, cioè di agire sempre nel rispetto e nell’interesse della persona che soffriva. Qualcuno fra i medici va ancora più avanti e per aiutare gli ultimi e volontariamente sceglie una via ancora più difficile. Questi medici non aspettano i malati negli ospedali o negli ambulatori, ma li vanno a cercare dove sono. Questi medici contribuiscono a costruire la pace".

Samantha Ferri