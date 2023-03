Scarichi illegali, 14 sacchi di scarti tessili rinvenuti in Sant’Agostino

Nuova brillante operazione della Guardia Nazionale Ambientale, afferente alla sede provinciale di Pistoia. Durante la consueta e rilevante opera di monitoraggio territoriale, i volontari dell’associazione hanno rinvenuto 14 sacchi neri di scarti tessili, gettati illegalmente in un parcheggio di via Bastione Mediceo, nella zona industriale di Sant’Agostino a Pistoia.

"Il ritrovamento è stato subito segnalato alla sala operativa della Polizia Municipale, con la quale la Guardia Nazionale Ambientale sede provinciale di Pistoia collabora costantemente, e agli uffici competenti come da prassi – fa sapere il dirigente regionale toscano Francesco Innocenti –. La Guardia Nazionale Ambientale proseguirà nella propria attività di monitoraggio sia per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente sia per la tutela degli animali d’affezione e selvatici".

"Dispiace, purtroppo, constatare come la città capoluogo di provincia e molti altri comuni pistoiesi siano soggetti a scarichi illeciti, che vanno a deturpare il paesaggio con vere e proprie discariche a cielo aperto. Bisogna che la cittadinanza prenda coscienza di come danneggiare il territorio significhi in realtà danneggiare sé stessi. Siamo noi ad abitarlo – conclude Innocenti –. Così come, purtroppo, non è in diminuzione la piaga dei maltrattamenti e della mal detenzione degli animali, in primis di quelli che spesso vengono definiti i nostri amici a quattro zampe".

Gianluca Barni