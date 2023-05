Scarichi abusivi A Quarrata torna l’allarme rifiuti

Nuova segnalazione da Daniele Manetti e Massimo Gori, volontari di Legambiente Quarrata, per un grosso abbandono di rifiuti – circa 25 sacchi neri stracolmi di scarti tessili –, in via della Costaglia. Secondo i volontari l’abbandono dei rifiuti sarebbe stato effettuate da "bande che hanno preso il territorio quarratino per una pattumiera – spiega Manetti – dove riversare enormi quantità di rifiuti provenienti anche da altri comuni". Questa segnalazione segue quella del 9 maggio, in via Filzi 2: anche qui gli attivisti dell’associazione sono stati chiamati ad intervenire da alcuni residenti della zona, allarmati per un odore insopportabile proveniente da una fossa a cielo aperto. I volontari hanno eseguito analisi chimiche e microbiologiche per l’ossigeno disciolto nell’acqua e attraverso l’uso di kit rapidi sono state eseguite anche analisi chimite per i metalli pesanti. I risultati hanno evidenziato un buon valore di pH (7,68) e assenza di metalli pesanti ma valori bassi di ossigeno (2,4 mg litro a circa 25°C) indicativi in genere della presenza di inquinamento. "Abbiamo interessato l’ufficio Ambiente ed i vigili urbani di Quarrata", chiude Manetti.