Scappa dal terrazzo e cade. Giovane gravemente ferita. Il sospetto: fuggiva dagli abusi

Una donna di trent’anni è ricoverata in ospedale per le gravi fratture riportate mentre si stava calando dal terrazzo di una camera al primo piano dell’ex Hotel Impero, in viale Bicchierai. Da cosa fuggiva? Il dramma ieri mattina, intorno alle 9, e su questa vicenda, che ha tratti ancora non chiari, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri che hanno identificato e condotto in caserma le persone che erano con lei. I soccorsi sono scattati grazie a un uomo che stava passeggiando nella zona, dove si trovano numerosi alberghi, e ha visto la ragazza calarsi in modo goffo dal terrazzo dello stabile. A un’altezza di circa tre metri, la giovane ha perso la presa ed è precipitata sul marciapiede. L’uomo ha chiamato subito il numero di emergenza 112 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Montecatini. Nel frattempo, due uomini sono usciti dall’edificio per riaccompagnare la donna all’interno. I carabinieri e i soccorritori sono entrati nell’ex albergo, dove hanno trovato quattro persone: due magrebini e due donne dell’Est Europa, tra cui la ragazza rimasta ferita in seguito a quella caduta. La donna è stata subito trasportata all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Nonostante le fratture riportate, non è in pericolo di vita. Gli altri tre sono stati invece portati al comando della Compagnia di Montecatini per chiarire l’accaduto.

Gli inquirenti, al momento, mantengono il massimo riserbo, ma in base a una prima ricostruzione, i quattro sarebbero entrati nell’ex Hotel Impero alle prime ore dell’alba di ieri, o forse la notte precedente, per appartarsi in una delle camere.

A un certo punto però una delle donne non avrebbe affatto gradito il comportamento, o le richieste degli uomini, e avrebbe deciso di andarsene, scegliendo una fuga abbastanza rischiosa. Dopo la caduta, i magrebini hanno provveduto a riportarla all’interno, ma a questo punto sono arrivati i carabinieri.

Gli accertamenti si devono essere protratti fino a tardi, ieri sera, visto che non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’Arma. L’episodio, in ogni caso, è preoccupante perché racchiude vari aspetti legati alla sicurezza e al degrado in città.

Come altre strutture ricettive chiuse, o all’asta giudiziaria, anche l’ ex Hotel Impero è facilmente accessibile e avrebbe bisogno di essere messo in sicurezza. Le forze dell’ordine hanno sorpreso di frequente sbandati, tossicodipendenti e persone senza fissa dimora all’interno di edifici del genere. L’Istituto delle vendite giudiziarie è stato più volte sollecitato dalle forze dell’ordine a risolvere la situazione. Anche i ragazzi che fanno forca a scuola sanno che gli alberghi in disuso sono un ottimo posto dove rifugiarsi.

Non va poi dimenticato che la paura di abusi subiti, o il rischio di subirli, può aver convinto una donna a fuggire in un modo assai rischioso per la propria incolumità. I due uomini che erano con lei, dopo la caduta, non avrebbero chiamato i soccorsi, un comportamento del tutto incivile che dimostra come tanti uomini abbiano ancora tante cose da imparare prima di potersi definire tali.

La miscela tra problemi legati alla sicurezza e quelli legati al degrado ha dato vita a una situazione che sarebbe potuta finire peggio. Tutto è reso più grave dal fatto che questa storia non sia avvenuta in una triste periferia, ma nel cuore alberghiero e turistico della città.

La notizia, poche ore dopo i fatti, aveva già fatto il giro di Internet e dei vari social.

Daniele Bernardini