"Scampati all’inferno di Marrakech", il racconto-choc di quattro pistoiesi

Pistoia, 11 settembre 2023 – Adesso stanno bene, sono finalmente a casa. E quello che conta quando hai visto da vicino paura e distruzione al punto da poterti ritenere alla fine un sopravvissuto, è questo. Eppure quelle immagini da Marrakech, 70 km dall’epicentro del sisma che ha scosso il Paese nella notte tra venerdì e sabato scorso seminando morte e macerie, sarà difficile cancellarle. Impossibile per una famiglia pistoiese che quel giorno si trovava proprio lì, al termine di una vacanza da sogno che li ha condotti in quella terra dai magici contrasti che è il Marocco.

Tiziano Giovannelli e la moglie Silvia erano in viaggio da una settimana con i figli Giulia, 19 anni, e Andrea, 16, partiti dall’Italia con destinazione Marrakech e poi da lì alla scoperta su fino alla catena dell’Atlante per tornare infine a Marrakech, da dove era in programma il volo di ritorno.

«Avevamo fatto rientro al riad, il nostro albergo, intorno alle 23 di venerdì – raccontano i due coniugi – dopo una giornata di visite. Coi ragazzi ci eravamo dati la buonanotte, noi in una camera al piano di sotto, loro insieme al piano di sopra. Quindici minuti dopo l’incubo che non ti aspetti. Il boato è stato tale che sul momento abbiamo pensato a un’esplosione. Ma poi è stato chiaro di cosa si trattasse: sbattevano letteralmente i muri l’uno contro l’altro, pezzi d’intonaco caduti, mobilia e quadri a terra. Trenta interminabili secondi di paura, smarrimento e il pensiero subito ai ragazzi che sentivamo gridare da sopra, la preoccupazione di mettere al riparo prima di tutto loro". Finita la scossa subito la corsa nella stanza dei figli per accertarsi delle loro condizioni, qualche oggetto preso in fretta e furia e la voglia di scappare.

«Il personale del riad aveva spalancato le porte, ci siamo riversati nella medina e per chi conosce questi luoghi sa quanto sia complesso orientarsi qui – raccontano –. In quelle condizioni, senza illuminazione e con le strade invase dalle macerie, appariva impossibile. Abbiamo avuto la fortuna che la nostra struttura fosse sì nella medina, ma comunque ai suoi margini. Questo ci ha consentito di raggiungere senza difficoltà una piccola piazzetta. Una volta lì tutti e quattro insieme, incolumi, ci siamo abbracciati, pieni di emozioni".

La paura per una seconda scossa poco più tardi, seppure più lieve, per il panico negli occhi della gente, per i feriti trasportati come si poteva, sulle transenne stradali, la confusionaria piazza Jemaa el-Fna e il pensiero ancora una volta di tornare a casa. "La nostra priorità era a quel punto riprendere i passaporti rimasti al riad – ricostruiscono gli attimi convulsi Tiziano e Silvia –. Ce l’abbiamo f atta, non senza fatica. Ci siamo quindi messi in contatto con la nostra agenzia e abbiamo concordato di spostarci all’aeroporto. Nel frattempo abbiamo avvisato i nostri cari di essere il salvo. Si erano fatte le 3 del mattino a quel punto. L’aeroporto era chiuso quando siamo arrivati, prima di accedere hanno fatto i controlli del caso. Dopo abbiamo praticamente bivaccato in attesa del nostro volo, quello che ci avrebbe riportato a casa. Siamo stati fortunati ad avere in programma il volo proprio sabato: diversamente sarebbe stato difficile far rientro prima a casa visto il caos".

Il ritorno a Pisa intorno a mezzanotte e poi Pistoia, distrutti da almeno quaranta ore di insonnia e tanto spavento. "Una volta a casa il sollievo è stato grande – concludono – consapevoli che senza una serie di combinazioni fortuite la nostra storia avrebbe potuto essere diversa".