Sbanda e si schianta contro il muro alla Lima In ospedale tre anziani ma con ferite lievi

Drammatico incidente ieri lungo la Strada statale 12 all’altezza della diga di Tistino, all’inizio dell’abitato de La Lima, nel comune di San Marcello Piteglio. Una vettura con tre persone a bordo si è schiantata nel muro sul lato destro della strada, viaggiando in direzione Pistoia.

Pochi minuti prima delle 17.30 si è verificato l’impatto dell’utilitaria con il muro che, a seguito dell’incidente è finita nel canale di scolo a lato della strada. Dalle testimonianze risulta che alla guida fosse un uomo di 85 anni, residente nella zona, accompagnato da due donne, indicativamente coetanee, anche loro residenti sulla Montagna Pistoiese.

Le cause del sinistro non sono chiare mentre – ad una prima ricostruzione – sarebbe stato appurato che non ci sono state altre persone o vetture coinvolte nel sinistro. Tanta l’apprensione destata tra la comunità: se il mezzo, una vettura di piccola cilindrata, avesse attraversato la carreggiata sarebbe potuta finire nell’invaso della diga con conseguenze ben peggiori.

A soccorrere i malcapitati sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Limestre, l’automedica da San Marcello e le autoambulanze della Misericordia di Cutigliano, della Pubblica Assistenza di Maresca e della Croce Rossa di San Marcello. Gli infortunati, dopo essere stati trattati sul posto dai sanitari intervenuti, sono stati trasferiti all’ospedale San Jacopo, a Pistoia.

