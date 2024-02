Saranno sostituiti tutti i punti luce. Con i led, risparmio energetico del 58%

PISTOIA

La seconda parte consistente del Pac adottato dalla Giunta per il risanamento della qualità dell’aria riguarda le azioni da intraprendere per limitare le emissioni di gas serra nell’ambiente e ridurre l’inquinamento (che si lega anche a tutti gli aspetti della mobilità). E’ anche per questo motivo che dal marzo 2022 il Comune si è dotato, utilizzando personale già interno, di un Energy Manager che cura tutta la gestione dei costi energetici dell’ente. Su questo fronte la voce più importante messa a bilancio è la totale riqualificazione (già avviata) dei 10.800 punti luce presenti sul territorio con l’installazione di luci led: in questo modo si potrà avere un risparmio energetico del 58% rispetto al sistema precedente, andando ad abbattere 1,330 tonnellate di anidride carbonica per un totale dell’appalto di oltre 17 milioni e mezzo di euro. All’interno di questo blocco, poi, sono compresi tutti i lavori di efficientamento energetico che vengono portati avanti su numerose scuole della città e della periferia mentre sono sempre a verbale, con la speranza un domani di trovare la strada per arrivare al loro finanziamento, i cosiddetti progetti PinQua sull’edilizia popolare e la rigenerazione urbana rimasti troppo indietro in graduatoria per i fondi Pnrr.

C’è, poi, il capitolo legato all’estensione della rete del gas metano: fra quest’anno ed il 2025 è previsto l’arrivo nella frazione di Cireglio dopo che il cantiere è partito dall’abitato di Piazza superando tutto il paese (circa un chilometro e mezzo) per andare verso Le Piastre, così come ci sarà la ramificazione nelle strade comunali della zona. Allo stesso modo proseguiranno i controlli, dovendo rispettare le relative ordinanze, del limite di 18°C per il riscaldamento in abitazioni, edifici pubblici (escluso ospedali e sanitario), commerciali. Infine, da poche settimane è stato consegnato, da parte di Alia alla ditta appaltatrice dei lavori, il cantiere per la realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti in via Gianna Manzini per dotare la città del punto di confluenza per l’immondizia, ingombranti e quant’altro.

