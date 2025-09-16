Sarà un anno davvero InsuperAbile. Il nuovo progetto della "Melani"

L’Associazione Gianluca Melani è pronta a dare il via al nuovo progetto per l’anno 2025-2026. L’attività, che partirà in autunno per concludersi a giugno del prossimo anno, si svolge sotto la denominazione "InsuperAbili" ed è cofinanziata anche quest’anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Il nuovo progetto ricalcherà quello dell’anno scorso "Diversamente unici" che è stato ricco di attività e di emozioni, amicizia e condivisione, realizzando il sogno di portare in palcoscenico utenti del laboratorio di teatro sociale e operatori. Un grande desiderio realizzato con la messa in scena dello spettacolo teatrale "In viaggio", curato da Massimo Bonechi e Chiara Ciofini con protagonisti utenti e operatori, che il 12 aprile scorso, nel teatro Moderno di Agliana gremito, ha ottenuto uno straordinario successo suscitando grandissime emozioni nei protagonisti e negli spettatori. "Il nuovo progetto – spiegano dall’Associazione Gianluca Melani – ricalcherà a grandi linee il precedente. Era importante dare una continuità al teatro sociale con Massimo Bonechi e Chiara Ciofini, alla danza con la scuola Isabella dì Quarrata e Pistoia, nonché ai laboratori artistici in collaborazione con l’Associazione Artemisia Officinae d’arte". Quest’ultima svolge la propria attività nella Casa delle associazioni del Comune di Agliana (in via Acqualunga) che ospita anche l’Associazione Gianluca Melani e così è nata una sinergia importante che ha portato gli utenti della Melani a entrare nel mondo dell’arte, guidati dagli artisti di Artemisia. Ed ecco alcuni degli importanti appuntamenti dell’Associazione Gianluca Melani. "Il 13 settembre – fa sapere l’associazione – abbiamo collaborato con la Rsa Le Lame di Agliana per una festa con i residenti e famiglie. La scuola di danza Isabella era presente con le sue maestre. Il 3 dicembre, in occasione della “Giornata internazionale della persona con disabilità“, replicheremo al teatro Moderno di Agliana lo spettacolo "In viaggio", il 30 dicembre tutti a Montecatini a vedere lo spettacolo di Paolo Ruffini "Din Don Down"". In programma anche passeggiate a portata di tutti, con operatori impegnati per organizzare uscite serali, passeggiate e visite in città, borghi e parchi della Toscana. Cinque operatori, coadiuvati da alcuni volontari, saranno impegnati con gli utenti nella consueta attività sportiva non riabilitativa, il martedì e giovedì nella palestra Capitini.

"Ringraziamo l’Associazione Agliana Basket 2000 per la preziosa collaborazione – dicono ancora dalla Gianluca Melani –, un grazie alla Fondazione Caript che ci sostiene dal 2016, a volontari e operatori, ragazzi e famiglie, al Comune di Agliana sempre pronto a sostenerci nelle nostre iniziative e alla Misericordia di Agliana, sempre molto collaborativa".

Piera Salvi