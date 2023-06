Sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause

E’ grande il dolore che ha colpito la famiglia di Daniel Reci, il ragazzo trovato senza vita ieri mattina nella sua casa alla prima periferia della città. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è subito diffusa tra i suoi amici e coetanei, lui non aveva ancora compiuto 19 anni. Una morte inspiegabile dovuta forse ad un improvviso malore ma di cui si ignorano le cause. Per questo la Procura di Pistoia ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. L’esame sarà svolto sabato mattina alle 11,30 nell’ospedale di Pistoia. Sembra che il giovane fosse uscito la sera prima con alcuni amici, una serata come tante. Nessuno poteva presagire quanto poi è accaduto.