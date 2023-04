Sap e Lilt a braccetto per la prevenzione

Nei giorni scorsi, presso la sede del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), la segreteria provinciale, in collaborazione con Lilt Pistoia, ha organizzato visite dermatologiche per la mappatura dei nei per i poliziotti eseguite dagli specialisti dottor Franco Ferraresi e dottor Andrea Giacomelli. Un progetto, quello denominato "#collegahocuradite!", che sta riscuotendo grande successo nei poliziotti. Lo scorso anno, in particolare, furono effettuate ecografie mammarie per la prevenzione del tumore al seno. Nel corso della due giorni è intervenuto anche il questore Questore della provincia di Pistoia, Olimpia Abbate, che si è dimostrato particolarmente sensibile al tema della prevenzione accogliendo con grande disponibilità il progetto portato avanti dal Sap. "Sono particolarmente felice per il risultato delle iniziative a favore e tutela della salute dei collleghi – dichiara Raffaella Puca, segretario provinciale Sap – ringrazio il Questore, la presidente della Lilt Giulietta Priami, la direttrice Ilaria Gherardini e i medici che hanno accolto questo progetto di prevenzione per i poliziotti. Un progetto che non si fermerà ma proseguirà nel tempo, proponendosi di diffondere la cultura della prevenzione per la tutela della salute. Siamo orgogliosi della sinergia tra Sap e Lilt – conclude Puca – e sono già in programma altre giornate di visite specialistiche dedicate ai colleghi in servizio sul territorio provinciale nonché nuove iniziative di prevenzione".