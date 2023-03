Santomato live Il debutto di "Elastic trio"

Una prima volta, nonostante il curriculum e l’esperienza siano di quelle consolidate, che gli sono valse apprezzamento e applausi in tutto il mondo. Un debutto insomma che stavolta prende il nome di "Elastic trio" nuovo progetto musicale trainato da uno dei musicisti più autorevoli della scena world internazionale, il ‘nostro’ Riccardo Tesi che si cimenta in una nuova avventura e in un nuovo album, "La giusta distanza" in uscita a giorni. Palcoscenico di questo inizio sarà il Santomato Live Club (Circolo Arci di via Montalese) che domani, giovedì 30 marzo (ore 21.30) ospiterà la neonata formazione. Instancabile sperimentatore, alla continua ricerca di rinnovamento, Tesi riprende la navigazione in quel Mediterraneo immaginario, da sempre sua fonte di ispirazione, dando vita a uno spettacolo inedito, con nuovi volti e nuove composizioni: una musica solare e speziata, con ritmi travolgenti uniti a melodie poetiche ed evocative per una festa di suoni, voci e timbri, che ci ricorda quante affascinanti forme possa assumere la musica del mondo.

Un trio frizzante ed elastico, votato all’inclusione, pronto di volta in volta ad ospitare a bordo musicisti che viaggiano sulla stessa rotta. Venendo ai due compagni di viaggio di Tesi, alle percussioni troviamo il funambolico Francesco Savoretti che coniuga il groove irresistibile ereditato dal suo passato di batterista con i colori dei tamburi a cornice e delle percussioni etniche, di cui è un autentico maestro. Alle chitarre, acustica ed elettrica, e alla voce il sorprendente Vieri Sturlini, che vanta una formazione eclettica dal classico al jazz, dal folk alla canzone d’autore e varie collaborazioni tra cui Neri Marcorè e la cantautrice Giua. A far da collante il compositore e organettista Riccardo Tesi, strumentista dallo stile inconfondibile nonché uno dei pionieri della riscoperta dell’organetto diatonico in Italia, strumento popolare del quale ha rivoluzionato il linguaggio e ampliato il vocabolario al di là della tradizione.

Leader di Banditaliana, uno dei gruppi italiani più acclamati a livello internazionale, e componente dei Samurai, quintetto di all stars dell’organetto europeo, ha suonato nei più importanti festival folk & jazz europei con frequenti tournée in Australia, Canada e Giappone. Nel 2014 ha curato la nuova edizione di Bella Ciao per festeggiare i 50 anni dello spettacolo più importante della storia del folk italiano. Ha registrato 26 album a suo nome, fra cui numerose produzioni originali dedicate al liscio, alla musica tradizionale toscana ed emiliana, ha composto musica per cinema e teatro e si è a lungo occupato di didattica come docente al Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro. I biglietti per la serata sono in vendita al prezzo di 15 euro; per chi desideri anche usufruire della cena a buffet il costo è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare lo 0573.760747 oppure il 333.4657051.

l.m.