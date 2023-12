Santo Stefano La Filarmonica Verdi a Vignole

Anche quest’anno il tradizionale concerto della filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata all’interno della chiesa di Vignole torna come d’abitudine nel giorno di Santo Stefano. Martedì 26 dicembre alle ore 16,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo (gentilmente concessa da don Eusebio Farcas), l’orchestra si esibirà sotto la direzione del maestro Alessandro Francini, con gli immancabili canti di Natale e brani di musica operistica. Come sempre sarà il presidente della filarmonica Pierluigi Borelli, che ha curato anche l’organizzazione del concerto, a presentare l’esibizione dei musicisti e dei cantanti. Insieme all’orchestra, prenderanno parte allo spettacolo anche gli allievi della Scuola di Musica della filarmonica e la Corale Auser Averardo Masini di Montale diretta dal maestro Stefano Arnetoli. L’atmosfera sacra e suggestiva all’interno della chiesa sarà inoltre resa ancora più coinvolgente dalle voci e dal belcanto di Silvia Benesperi, Veronica Senserini, Stefano Arnetoli, Sauro Casseri e Marco Drovandi.

In repertorio molti brani di Giuseppe Verdi: il preludio dall’opera I Masnadieri, il coro Va pensiero dal Nabucco, il coro degli Zingari dal Trovatore, la Sinfonia dalla Giovanna d’Arco e il coro O Signore che dal tetto natio dai Lombardi. Anche le famose arie di Giacomo Puccini: O mio babbino caro da Gianni Schicchi, Vissi d’arte e E lucean le stelle da Tosca saranno sicuramente apprezzate, oltre a La Barcarola di Offenbach, Tu che mi hai preso il cuor dal Paese dei campanelli di Lehar e le beneauguranti e natalizie Fantasia dal Christmas Festival di Anderson e Tu scendi dalle stelle.

Quello del concerto del giorno dopo Natale a Vignole è ormai un appuntamento immancabile al quale la comunità quarratina è affezionata perché costituisce un’occasione per celebrare questo periodo di fine anno in modo semplice, ma sentito. La filarmonica di Quarrata, fondata nel 1874, è un ensemble che da anni si esibisce con tutta l’orchestra in varie manifestazioni istituzionali e festival prestigiosi. Il concerto nella chiesa San Michele Arcangelo a Vignole è a ingresso libero fino a esaurimento posti, ha il patrocinio del Comune di Quarrata ed è sostenuto dalla Banca di credito cooperativo Alta Toscana. Sarà possibile rivedere alcuni momenti del concerto nei giorni successivi in video e foto sulla pagina facebook della Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata.

Daniela Gori