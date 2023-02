"Sanità, esperimento non riuscito"

Hanno preso carta e penna e scritto una lunghissima lettera al presidente della Regione Giani i rappresentanti del Crest (Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana), per conoscere: "Le reali intenzioni della Regione sul futuro dell’accesso ai servizi sociosanitari sulla montagna pistoiese". "Come saprà – si legge –, sono dieci anni che i cittadini della montagna lottano per riavere all’interno dell’ex ospedale Pacini di San Marcello un ospedale con un vero pronto soccorso come hanno altri 14 presidii di aree disagiate della Toscana. L’ex ospedale Pacini venne smantellato e il 17 giugno 2013, con la firma dei patti territoriali dell’area pistoiese, venne di fatto ‘condonato’ lo smantellamento. Perché gli altri sono rimasti tutti ospedali mentre l’unico declassato a Piot (ovvero Presidio integrato ospedale territorio) è l’ex ospedale Pacini?".

Poi i rappresentanti del Crest ricordano la raccolta firme del 2017: "Sedici associazioni promossero una petizione con la richiesta di un vero pronto soccorso e in due mesi raccolsero 8.145 firme. Perché la Regione non ha mai risposto nel merito a questa richiesta?". Nella lettera si parla anche del mancato riconoscimento di area particolarmente disagiata.

"Ad aprile del 2019 – si legge ancora – la Regione propose un documento che poteva essere un punto di partenza per la revisione dell’organizzazione socio-sanitaria e che i sindaci firmarono il 2 ottobre. Nella premessa si spiegava che tale documento era un punto intermedio del percorso per il riconoscimento di area particolarmente disagiata. Perché oltre a non aver rispettato alcuni tra i più significativi impegni presi, non vi siete attivati per creare le condizioni per tale riconoscimento?".

A novembre dello stesso anno, poi, in consiglio regionale, fu votata una mozione per creare le condizioni per attivarsi rapidamente per il riconoscimento di area particolarmente disagiata. Purtroppo, a distanza di oltre 3 anni, non è mai stata attuata. Perché?".

Tra le cause ostative per un ripristino di un vero pronto soccorso, ricorda il Crest, è spesso menzionata la mancanza di spazio all’interno dell’ex ospedale. Difficoltà che potrebbe essere risolta ristrutturando l’edificio adiacente di Santa Caterina. "Perché – si domandano – non viene presa questa iniziativa? Perché anche con il Pnrr è stato deciso di investire in una Casa di comunità dentro l’ex ospedale, invece di ripristinare la sede di via Roma?".

"Siamo convinti – concludono con amarezza i responsabili del Crest –, che anche la politica e chi ha permesso lo smantellamento del Pacini sia consapevole che è stato un errore. Crediamo di essere vittime di un esperimento non riuscito che di fatto ha imbrigliato la Regione e l’Asl nel volerlo portare avanti, perché pensiamo che dall’ammettere di aver sbagliato potrebbero scaturire delle responsabilità che nessuno si vuol prendere. Ma perché la Regione Toscana è così ostinata a voler penalizzare la montagna pistoiese?".

