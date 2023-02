"Sangue del nostro sangue", dalla storia all’arte In un’opera, il dramma delle vittime della Shoah

Anche quest’anno gli alunni dell’istituto comprensivo Don Milani e l’amministrazione comunale di Ponte Buggianese hanno voluto regalare un momento di riflessione, profonda e toccante, da condividere con l’intera popolazione: una scenografica installazione di oltre quaranta metri che è stata srotolata sulla facciata dell’istituto.

Sul fondale sono stati raffigurati i volti di ragazzi internati nei lager, sconosciuti figli di nessuno, ma anche bambini che ai giorni nostri sono costretti a vivere privi di libertà e di dignità. Significativo l’uso dei colori: il nero, il bianco, un rosso cupo che è stato aggiunto in questa occasione, colato giù dalle finestre per ricordare il sangue versato dalle persone prive di colpa, se non di essere nate in un contesto sbagliato.

Tutto questo accompagnato da una bellissima melodia che è stata suonata dai ragazzi, il brano "Gam-Gam", una malinconica canzone della tradizione Yiddish.

La coscienza della Shoah e degli altri crimini contro l’umanità commessi durante la seconda guerra mondiale, come la strage del Padule di Fucecchio, devono avere fra le giovani generazioni un’importante finalità: l’educazione al rispetto della diversità e alla dignità di ogni singolo individuo.