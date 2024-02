San Valentino, record prenotazioni. Ristoratori: "Verso il tutto esaurito"

Ristoranti prossimi al tutto esaurito e pasticcerie pronte ad una fase di extra lavoro: è lo stato dell’arte a Pistoia, per l’arrivo di San Valentino. Una festa che, secondo le attività associate interpellate da Confcommercio Pistoia e Prato, non conosce flessioni e alimenta il tessuto commerciale in un mese altrimenti tiepido dopo le feste.

"Andiamo verso il tutto esaurito – commenta Daniele Ferri, del ristorante Rafanelli – e proporremo agli ospiti un menù alla carta. Si tratta di una ricorrenza che non manifesta mai flessioni e che, per questo rappresenta un punto di riferimento per le nostre attività".

Stessa dinamica per Voronoi, come racconta Daniele Andreotti: "Viaggiamo rapidamente verso il pieno di prenotazioni – osserva – ma dobbiamo dire che questo è un evento che ci consente ogni volta di riempire i locali. Una serata sicuramente positiva, che si inserisce all’interno di un contesto che ci vede lavorare sempre su buoni ritmi, ma che ha sicuramente potenzialità maggiori da esprimere".

Cene di coppia, queste, quasi sempre corredate da un pensiero dolce, come conferma Daniela Vaiani, della pasticceria Bohero: "Prepareremo le classiche torte a forma di cuore, i sacchetti di cioccolatini e altre idee a tema. Per San Valentino lavoriamo sempre molto, è un appuntamento che funziona. Quest’anno cade a ridosso dell’ultimo giorno di carnevale, quindi è ancora più probabile che le persone scelgano di acquistare la sera prima o il giorno stesso".

Andrea Slitti, dell’omonima cioccolateria, aggiunge: "Stiamo lavorando molto bene a livello di forniture ai negozi e anche con i nostri punti vendita. Negli ultimi anni il cioccolato è diventato sempre di più un complemento usuale ad un regalo principale, non manca mai. Ci aspettiamo un abbondante flusso di acquisti dolciari a partire dal weekend".