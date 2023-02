Il Ruscus pesciatino ornerà le rose di San Valentino; la produzione di fronde vive un momento di crescita, e alla vigilia della festa degli innamorati il lavoro si intensifica. Il Ruscus, così come l’Eucalyptus, fa parte delle fronde, le piante che servono completare, abbellendoli, i bouquet di fiori recisi, dai mazzetti per le spose, a quelli per San Valentino. "È diventato un prodotto molto richiesto e a Pescia sono tante le aziende che puntano sulle fronde–spiega Coldiretti Pistoia in una nota -Un successo che ha portato addirittura a ‘rubare’ quello che prima era un prodotto che i floricoltori regalavano, al pari del fruttivendolo che omaggia i clienti con un po’ di prezzemolo". Le fronde pesciatine vengonio esportate anche all’estero, fino all’Australia.