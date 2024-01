San Silvestro in piazza. Sorrisi, brindisi, balli e petardi. Ma la notte è anche solidarietà

PISTOIA

Tutto liscio, o quasi, per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno a Pistoia. L’attesa serata di eventi e felicità è trascorsa senza particolari problemi e gli eventi organizzati dai Teatri di Pistoia e lo stesso Comune, sono riusciti ad intercettare un ampio e variegato pubblico. Gli appuntamenti erano distribuiti coinvolgendo tre spazi: il Funaro, il teatro Manzoni e piazza Duomo. Nel primo i protagonisti sono stati i bambini con le loro famiglie che hanno potuto assistere insieme ad un evento pensato apposta per loro: al Funaro appunto, alle 17 e in replica alle 22, è andato in scena "Yes Land", uno spettacolo di giocoleria e umorismo tenuto dal clown Giulio Lanzafame, che ha cercato sbadatamente di mettere ordine nella sua casa, senza riuscirci, attraverso momenti di equilibrismi e risate dove ogni intoppo diventava occasione per trovare il lato positivo delle cose, divertirsi e far divertire tutti i presenti.

Alle 21.30, il momento della festa anche dentro il teatro Manzoni, dove l’eclettico Peppe Servillo con il Solis String Quartet ha incantato i presenti con un concerto dedicato a Renato Carosone, dal titolo "Carosonamente". E non sono certo mancati in scaletta i classicissimi "Tu vuo’ fa l’americano", "Torero" e "’O sarracino", passando per canzoni meno famose come "Tre guagliune e ‘nu mandolino" a capolavori carichi d’ironia come "Pigliate ‘na pastiglia". In formazione oltre a Servillo (voce), Luigi De Maio, Vincenzo Di Donna (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (cello e chitarra).

L’evento del Manzoni non ha dimenticato la solidarietà: parte dell’incasso sarà devoluta alla Fro–Fondazione Radioterapia Oncologica onlus che da trent’anni è al fianco dei pazienti oncologici.

Il gran finale ha preso il via alle 23 con la musica anche in piazza Duomo dove Radio Mitology ha guidato le danze con i ritmi indimenticabili degli anni ‘70-’80.

Tanti i presenti che si sono scatenati nei balli e concedessi insieme il brindisi di mezzanotte, quando Dj Gomma e il vocalist Charlie Blanco hanno fermato il loro show per lasciare il palco al sindaco Tomasi, accompagnato da parte della giunta, per il countdown e gli auguri alla città. Il meteo ballerino non ha impedito che tanta gente animasse la piazza cuore della città, dove però, nonostante l’ordinanza che ne vietava l’uso per la salvaguardia di animali e persone, sono stati scoppiati molti botti, anche potenti, e lanciati fuori d’artificio. Così come in altre zone della città. Fortunatamente nessuno si è fatto male.

Gabriele Acerboni