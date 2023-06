SAN MARCELLO PITEGLIO, Protesta per le grondaie intasate della biblioteca comunale

Grondaie intasate sul tetto della biblioteca comunale e sale la protesta. La situazione di degrado dei canali di gronda dell’edificio che un tempo ospitava il Comune si trascina da anni, ma a far scattare la protesta con ancora maggior forza è stato il fatto che nelle settimane scorse gli addetti di un’impresa incaricati di montare un’antenna, sono saliti utilizzando un autoscala dotata di cestello, hanno fatto il loro lavoro, ma a ripulire il notevole ammasso di erba, nonostante le sollecitazioni, non ci ha pensato nessuno, mentre poteva essere l’occasione perfetta per fare un poco di pulizia. Oltre a somigliare più a un prato che a un tetto, una finestra lasciata aperta a lungo ha fornito alloggio ai piccioni che, con i loro escrementi hanno "firmato" l’area sia all’interno che all’esterno. La cosa, visto il molto tempo trascorso, ha avuto modo di approdare anche in Consiglio comunale, ma come si è dovuto appurare, senza esito alcuno, infatti l’erba ha continuato a crescere. A farsi portavoce del disagio di molti e anche della preoccupazione per la tenuta delle grondaie appesantite dalla terra, è il capogruppo di Prospettiva Futuro, Franco Del Re. Il vicesindaco, Giacomo Buonomini prende nota affermando che: "La segnalazione è più che pertinente, l’Ufficio Tecnico è informato e gli operai del Comune metteranno tutto a posto appena finito con il taglio dell’erba stradale, attualmente in corso, quindi a breve termine. Abbiamo già fatto pulire altre volte ma il problema si è manifestato nuovamente. Comunque nel mese di luglio la situazione sarà sicuramente sistemata".

Andrea Nannini