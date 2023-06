San Marcello Piteglio, 400mila euro per riqualificare il Comune e Piazza Arcangeli

Dopo aver resistito poco più di cento anni, il tetto del Comune ha avuto bisogno di un intervento per inefficienza termica e infiltrazioni. Così l’amministrazione ha stanziato 400mila euro per risanare copertura e piano sottotetto. Con l’occasione anche piazza Arcangeli godrà del rifacimento della facciata. L’intervento si sposa con quello che ha visto il restauro della fontana e la sistemazione del selciato lo scorso anno. Rivoluzionati gli spazi interni che hanno visto lo spostamento dell’ufficio commercio, andato nelle stanze un tempo occupate dai vigili urbani e lo spostamento dei lavori del consiglio comunale a Piteglio o nel Progetto Motore, a Campotizzoro. L’intervento è finanziato con risorse proprie e dovrebbe concludersi nei prossimi sei mesi, alternando la chiusura degli spazi del secondo piano, in modo che siano comunque utilizzabili quelli necessari alle attività. "Questo intervento – ha detto il vicesindaco, Giacomo Buonomini – si colloca nell’ambito del programma dei lavori per la riqualificazione del patrimonio comunale e delle azioni finalizzate a restituire alla comunità aree pubbliche più belle e decorose, in questo caso in piazza Arcangeli al centro del capoluogo". La forma semicircolare del fabbricato che ospita gli uffici del Comune fa pensare, secondo lo storiografo Domenico Cini, che si sia trattato di un’area fortificata attorno alla chiesa. Poi l’edificio divenne residenza del Capitano della Montagna, in seguito Palazzo di Giustizia. La presenza dello stemma di Giovanni de’ Medici, passato alla storia come Papa Leone X, sottolinea che il potere ha sempre abitato quelle stanze. Certo il paese è cambiato molto, piazza Arcangeli era quella principale mentre ora è sostituita da piazza Matteotti, a fianco della quale si trova la bella piazzetta posta sulla destra della strada che si snoda in direzione Abetone, che ospita il Palazzo Farini Cini, appunto intitolata a Domenico Cini.

Andrea Nannini