San Lorenzo si rinnova "Piazza, piste ciclabili scuole e parcheggi con i 20 milioni del Pnrr"

Tutto pronto per la rigenerazione del quartiere di San Lorenzo, nel centro storico di Pistoia, che prevede interventi per oltre 20 milioni di euro, finanziati quasi totalmente da fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Un piano che si compone di cinque diversi progetti che riguardano la piazza, i parcheggi, le scuole, le piste ciclabili, il complesso conventuale, la chiesa di Sant’Ansano e Villa Benti. Il patrimonio recuperato sarà destinato ad ospitare funzioni pubbliche ed eventi culturali.

L’intervento è stato illustrato ieri nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Alessandro Tomasi, gli assessori Leonardo Cialdi (grandi trasformazioni urbanistiche), Alessio Bartolomei (mobilità) e Alessandra Frosini (edilizia scolastica), insieme ai tecnici dei servizi lavori pubblici, verde, infrastrutture, patrimonio. Nell’arco di un paio di anni – questo è l’obiettivo dell’amministrazione comunale – una delle piazze principali della città sarà completamente rinnovata per accogliere nuove funzioni e ulteriori spazi di socializzazione e incontro. Quasi completata l’attività di progettazione, mentre alcuni interventi sono già in corso d’opera.

"I tempi sono molto stretti – spiega il sindaco Tomasi – si tratta di due scuole, una che ho chiuso nel 2017 per problemi sismici e statici, aggiungeremo un asilo nido, ci saranno spazi espositivi e museali, porteremo molte funzioni pubbliche in centro e riqualificheremo tutta la piazza, attraverso la pedonalizzazione, più verde e una rete di piste ciclabili, che arriveranno a San Lorenzo, ma che attraverseranno tutta la città". Il complesso di San Lorenzo occupa un’area, tra spazi coperti e aperti, di circa 5.110 metri quadri, che comprende la chiesa di San Lorenzo (complesso di proprietà demaniale, quindi non oggetto di interventi), l’ex oratorio di Sant’Ansano, l’ex oratorio della Crocetta. Per questi edifici il finanziamento complessivo di 9 milioni e mezzo di euro.

Circa due milioni di euro serviranno per riqualificare la piazza, con una nuova pavimentazione, la sistemazione di panchine, la progettazione di un nuovo impianto di illuminazione e anche un nuovo sistema di regimazione delle acque meteoriche , oltre ad un impianto di irrigazione a servizio delle aree a verde, mentre l’attuale parcheggio sarà ricalibrato nella geometria e nell’assetto. Altri 2.727.700 euro serviranno per interventi di mobilità sostenibile, quindi piste ciclabili e parcheggi, questi ultimi in via del Fornacione e via dei Campisanti. Un milione di euro servirà per la riqualificazione di villa Benti. "Quest’ultima – spiega l’assessore Cialdi – dovrebbe ospitare l’assessorato al Turismo, invece all’interno di Sant’Ansano è previsto un polo museale per l’esposizione temporanea, mentre nel grosso complesso di San Lorenzo sarà trasferito l’ufficio anagrafe, permettendo così di liberare Palazzo Fabroni, per fargli assumere una connotazione totalmente museale". Per quanto riguarda l’ingresso Sud, quindi fuori dal quartiere di San Lorenzo, è previsto un nuovo tratto di pista ciclabile tra piazzetta dell’Incontro, immediatamente adiacente alla grande area a parcheggio ex Breda, e l’area centrale della città, una zona a traffico limitato, lungo via Zamenhof, via della Pace, largo Treviso e via Atto Vannucci, per una lunghezza complessiva di circa 470 metri. Patrizio Ceccarelli