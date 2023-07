San Lorenzo a rischio? Governo ’taglia’ il Pnrr "Contratti da 20 milioni Non ci lascino a piedi"

Tagli complessivi nazionali per 16 miliardi di euro che, a cascata e in proporzioni diverse, incideranno su alcuni maxi progetti pronti a cambiare il volto delle città. Traballano i fondi del Pnrr con la revisione del Governo emersa in questi giorni e con questi, in particolare, balla pure evidentemente un progetto che a questi fondi è strettamente legato, quello della rigenerazione urbana dell’area di San Lorenzo. Si tratta di uno dei capitoli pistoiesi più corposi in termine di risorse (più di 20 milioni di euro) legate al Piano, al quale tra l’altro è inscindibilmente connessa un’altra questione spinosa, cioè quella attorno alla sede del futuro Museo Marino Marini. Nelle intenzioni e nei progetti di Alessandro Tomasi infatti proprio l’ex convento di San Lorenzo recuperato, ipotesi anno 2026, dovrebbe (avrebbe dovuto?) diventare casa dello sfollato Museo Marini e proprio su questa prospettiva in sindaco insiste da tre mesi con l’interlocutore fiorentino, la Fondazione Marini.

La motivazione più convincente a che l’ente possa dirsi persuaso dall’ipotesi? Il prestigio del complesso di San Lorenzo in primis e il fatto che la ristrutturazione dell’area possa dirsi praticamente certa potendo contare su risorse statali "sicure". Riferendosi cioè ai fondi del Pnrr. Che adesso, però, così sicuri non sembrano più. A fare i conti ci ha pensato nelle ultime ore l’Anci regionale che ha tentato di quantificare l’entità del taglio: "Per la Toscana si tratterebbe di circa 600 milioni. Per gli interventi sulla valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni, si tratterebbe di 227,35 sui 240,9 milioni previsti per finanziare i 1410 progetti in corso; per la rigenerazione urbana taglio di 306,9 su 355,7 milioni, per 199 progetti; per i piani urbani integrati di 53 su 64 milioni, per 16 progetti; per le aree interne di 13,3 su 14,3 milioni, per 28 progetti".

"Come dicono i dati – commenta allarmato il presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni –, i Comuni sono le sole amministrazioni pubbliche che stanno spendendo presto e bene le opere del Pnrr; in molti casi le hanno addirittura già realizzate. E dunque siamo davvero molto preoccupati per le conseguenze che potrebbe avere lo ‘storno’ delle risorse annunciato dal Governo. Questi erano miliardi che pensavamo già acquisiti: ora cosa succederà? Il Governo assicura che queste risorse arriveranno ugualmente da altre fonti. Non vogliamo neanche pensare che questa promessa non sarà mantenuta. Sarebbe una beffa assurda".

"Noi abbiamo firmato in questi giorni gli ultimi contratti per i piani del Pnrr, in particolare per le riqualificazioni urbane, che valgono per noi oltre 20 milioni di euro – ricorda il sindaco Tomasi, cercando di rassicurare gli animi –. Sono sicuro che il Governo non lascerà a piedi le amministrazioni degli Enti locali in un momento in cui hanno vinto dei bandi, hanno firmato dei contratti, hanno appaltato dei lavori. Vorrei però sottolineare due questioni politiche molto importanti – aggiunge il primo cittadino di Pistoia –. La prima: il Pnrr si può cambiare, perché quando le situazioni politiche cambiano drasticamente, come in questo caso per una guerra, credo che si possa rimettere mano a questi strumenti, per esempio per la battaglia sull’indipendenza energetica, su cui sono stati dirottati dei fondi importanti. La seconda: se trasferiamo alcuni interventi su fondi che non sono da Pnrr, non solo allunghiamo i tempi ma magari li rendiamo illegittimi – conclude con un filo di preoccupazione, mettendo in guardia il Governo –. Ricordiamoci cosa è successo allo stadio di Firenze e di Venezia".

l.m.