San Giorgio: "Tesori di carta" e i "Grandi Alberi". Libri d’artista e la mostra della pittrice Daniela Fedi

Due mostre e una iniziativa mente pensata per le famiglie a diretto contatto con la natura. Sarà la Biblioteca San Giorgio ad accogliere le due mostre che si aprono oggi: la prima è stata allestita nell’Art Corner, la seconda negli spazi espositivi dell’ingresso. Primo taglio del nastro alle 17 per "Tesori di carta e altro" curata da Alessandra Scappini, raccolta di libri d’artista di Andreina Argiolas, Maria Grazia Brusegan, Gianluigi Balsebre, Antonella Capponi, Fabio De Poli e Stefano Turrini (fino al 14 dicembre). Alle 17.30 apertura per "Il mistero dei Grandi Alberi" con opere della pittrice Daniela Fedi; presenti l’assessora alla cultura Benedetta Menichelli, lo storico dell’arte Siliano Simoncini e l’artista Paolo Tesi, che di Daniela Fedi è maestro. Sarà possibile vedere da vicino alcuni lavori rappresentativi di un percorso artistico praticato in modo più solido dal 1992, ma coltivato sin da piccola. "Il mistero dei Grandi Alberi", in compagnia di alcune nature morte, mostra opere che trovano nella tecnica impegnativa dell’acquerello e nella ricerca del colore la loro cifra estetica. Fino al 31 ottobre.

Ricordiamo il secondo appuntamento di "A piccoli passi" promosso dal Centro per le Famiglie: domani dalle 9.30 alle 12.30 passeggiata nella natura per famiglie, nonni e bambini con destinazione la Ghiacciaia del Reno. Partecipazione gratuita ma con prenotazione: 0573.371011; 331.6860212 oggi dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.