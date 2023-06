San Francesco e otto storie della sua vita Capolavoro raccontato da Guazzini e Bartolozzi

Ultimo appuntamento di "Primavera al museo" oggi alle 17 nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale. Il focus in compagnia degli studiosi Giacomo Guazzini ed Elena Bartolozzi, si sposta sulla tavola duecentesca con San Francesco e otto storie della sua vita, uno dei capolavori del Museo Civico di Pistoia. L’opera è attualmente e temporaneamente esposta alla National Gallery di Londra per la mostra "Saint Francis of Assisi", la prima nel Regno Unito incentrata sulla rivoluzionaria figura di san Francesco d’Assisi (1182-1226). La conferenza presenterà la storia di questa opera capitale della cultura artistica toscana, ripercorrendone le vicende storiche e conservative, anche alla luce delle ultime analisi. L’ingresso è libero e non occorre prenotare.