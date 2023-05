Sambuca tira dritto in direzione Emilia Il sindaco Micheletti "Referendum, avanti"

"Avanti con il referendum per traslocare in Emilia Romagna. Altrimenti, chiediamo risorse aggiuntive per tenere in vita il nostro Comune e garantire servizi migliori ai cittadini". Fabio Micheletti non si arrende: il sindaco di Sambuca Pistoiese tira dritto e, nonostante le decise frenate arrivate dall’alto ("Non ci sono possibilità in merito", aveva tuonato il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani), porta avanti la sua linea. "Lo abbiamo deciso all’unanimità all’interno del gruppo consiliare di maggioranza – spiega il primo cittadino –. E nel prossimo consiglio comunale presenteremo un ordine del giorno per apportare le necessarie modifiche allo statuto e per adottare il regolamento relativo ai referendum".

Sambuca fa sul serio, dunque. "Torno sull’argomento del trasferimento del nostro Comune in Emilia Romagna per trasmettere un memorandum che ho inviato al prefetto della provincia di Pistoia e a tutti i rappresentanti istituzionali – spiega Micheletti in un video diffuso sui social –. La nostra è una popolazione prevalentemente anziana, distribuita su un territorio di quasi 78 chilometri quadrati. Geograficamente siamo un Comune emiliano perché la maggior parte dei cittadini vive a Pavana, sul confine. Siamo privi di significative attività economiche, il bilancio economico è modesto (da nove anni non accendiamo mutui) e il personale amministrativo è ridotto all’osso – aggiunge: abbiamo un solo operaio e un solo vigile, per giunta un giorno a settimana".

"È dunque evidente la necessità di ricercare un’aggregazione territoriale (leggasi fusione, ndr) per fare massa critica e dare ai cittadini migliori servizi. Come è successo con Abetone e Cutigliano e con San Marcello e Piteglio. A suo tempo avevamo proposto la fusione per incorporazione con il comune di Pistoia – ricorda – ma ci è stato risposto di no. E dunque se non possiamo restare in Toscana, siamo pronti ad andare in Emilia". Sarebbe questa, secondo Micheletti, la volontà popolare: "I cittadini, specie quelli che abitano vicino al comune di Alto Reno Terme, hanno espresso segnali di insofferenza per gli attuali confini geografici – afferma –, a causa della nota assenza del medico di medicina generale e del pediatra, nonché per i disagi legati al traffico sulla Porrettana. Io ho dato voce al dissenso incanalandolo in un percorso di revisione confini tramite refendum".

In alternativa servirebbero più risorse – mette in chiaro il primo cittadino – ad esempio tramite l’introduzione di un contributo di solidarietà tramite imposta sulla distribuzione dell’acqua. Altrimenti nel giro di qualche anno non saremo più in grado di garantire gli equilibri di bilancio. Porteremo avanti la politica del doppio binario – conclude Micheletti –: da una parte incontreremo il presidente Giani e gli faremo presenti disagi e proposte, dall’altra porteremo avanti il percorso referendario, con le già citate mosse in consiglio comunale".

Alessandro Benigni