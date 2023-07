Saldi, tutti pronti alla partenza Anche i turisti a caccia di occasioni

I saldi estivi partono domani. Una fase sempre attesa da ogni clientela, a caccia di una buona occasione da mettere a frutto anche per questo periodo. E i capi di abbigliamento estivi, almeno secondo i negozianti, dovrebbero sovrabbondare, visto che l’estate, quest’anno, è partita decisamente in ritardo.

"I saldi in partenza? Ci lasciano buone aspettative, perché più che in passato la città intercetta flussi turistici importanti e per il fatto che la grande fornitura ancora disponibile, complice la stagione che ha svoltato tardi, rende ancora più appetibile l’appuntamento con gli acquisti nei negozi fisici". Lo dice Sergio Tricomi, presidente interprovinciale Federmoda, alla vigilia dell’inizio per lo shopping a prezzi scontati in città. Il gong è fissato per domani, giovedì 6 luglio.

"La stagione – osserva Tricomi – è stata fino a qui condizionata dal meteo. La pioggia e le temperature di giugno hanno ritardato la vendita dei capi più prettamente estivi: ne consegue che, adesso, possiamo lasciarci alle spalle due mesi di relativa incertezza. Le aspettative sono buone perché – precisa il presidente Tricomi – il prodotto non mancherà: i negozi hanno ampia disponibilità in magazzino e poter contare su un assortimento completo a prezzo di saldo è sicuramente allettante. Inoltre, contiamo sull’apporto dei turisti: quelli nuovi, determinati dall’overbooking fiorentino (prenotazione oltre la disponibilità), e quelli ormai consolidati. Amano il made in Italy ed evidenziano una buona capacità di spesa. Oltre a questo – conclude Sergio Tricomi – una spinta importante arriverà sicuramente dalle molte iniziative previste in città nel mese di luglio: il calendario è davvero denso e promette di attirare in centro il pubblico delle grandi occasioni".

Che la partenza dei saldi rappresenti un momento importante lo testimoniano anche i diretti interessati. "Si tratta – commenta Giulia Mochi, del negozio Jango 27 – di un passaggio fondamentale per la nostra stagione, considerato che il caldo è arrivato da poco e i clienti potranno acquistare prodotti che finora non avevano preso, trovandoli a prezzo scontato. Per questo abbiamo buone aspettative".

Federica Cioni, del negozio Marella, ricorda che: "Fino a questo momento abbiamo venduto i capi più pesanti, perché l’estate tardava ad arrivare. Immaginiamo quindi, adesso, una corsa a quelli più leggeri. Insieme a questo motivo di interesse per i clienti storici, ci aspettiamo una buona spinta anche da parte dei turisti, più numerosi rispetto ad un anno fa".