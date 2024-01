Salasso affitti, sempre più cari. Prezzi in crescita dopo la pandemia

PISTOIA

Un numero molto alto in termini di aumento, +15%, rispetto agli anni antecedenti la pandemia per il canone medio d’affitto che vuole dire 700 euro al mese da spendere per un trilocale. Secondo le rilevazioni di mercato fatte da Mediatori Group, infatti, ci si attesterebbe su questi livelli in provincia alla fine dello scorso anno ma, nonostante questo, è sempre più vantaggioso trovare qualcosa sul nostro territorio anziché nel resto dell’area metropolitana.

A questo, poi, ci va aggiunto l’+11% della valutazione media degli immobili che si ripercuote, di conseguenza, sul mercato delle vendite. Secondo quanto rilevato, appunto, da Mediatori Group si parla per il momento di tendenze e numeri parziali visto che per le stime precise occorrerà attendere ancora qualche mese.

"La situazione attuale vede una richiesta che si aggira mediamente sui 700 euro mensili per un trilocale, contro i circa 600 richiesti durante gli anni della pandemia – spiega Tommaso Bertocci di Mediatori Group – oppure di 550 o 600 euro per un bilocale a differenza dei 450 euro al mese prima del 2020. Gli aumenti sono reali ma, nonostante questo, le cifre richieste nell’area pistoiese restano generalmente più contenute rispetto a ciò che si trova a Firenze o Prato". Una prospettiva che riguarda gli affitti, come detto, ma la sostanza non è troppo differente nemmeno per la valutazione stessa delle case.

"Immobili che nel 2019 venivano messi sul mercato a 125mila euro, adesso si attestano su una cessazione massima dai proprietari a 140mila – aggiunge Michele Esterasi, responsabile di Pistoia per Mediatori Group – anche in questo caso, come per le locazioni, si tratta comunque di importi più bassi di quelli richiesti in media nelle province limitrofe per le medesime sistemazioni. Prezzi che potrebbero poi abbassarsi nei prossimi mesi, visto che la Banca Centrale Europea ha già posto un freno all’aumento dei tassi e le previsioni sono quelle di riportarli a livelli più accessibili. Ed allora, arrivati alla certezza, ci sarebbe di nuovo più fiducia per ridare slancio al mercato".

Un fronte che, sicuramente, si è fatto sentire in termini di calo anche nella nostra provincia, perché sempre più persone e nuclei familiari devono ricorrere a mutuo per potersi permettere una nuova abitazione: di fronte a questo scenario, pertanto, questo taglio ai tassi dovrebbe rendere ancora più conveniente una sistemazione definitiva all’interno della nostra provincia.

"Con l’aumentare dell’importo del canone, il ricambio è stato minore rispetto al passato e gli inquilini che sono riusciti a spuntare condizioni vantaggiose ci pensano maggiormente prima di lasciare – conclude Tommaso Bertocci – ecco quindi che l’offerta di immobili potrebbe tornare in aumento. Anche perché il taglio ai mutui dovrebbe teoricamente far scendere anche le rate degli stessi".

Saverio Melegari