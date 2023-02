A Le Piastre si rinnova una tradizione secolare: oggi, domenica 12 febbraio, a partire dalle 15.30, torna la "Sagra della polenda dolce". Era il 1769 quando il Granduca della Toscana Pietro Leopoldo soggiornò a Le Piastre per verificare i lavori della stazione di posta. Al nobiluomo, durante una cena, fu offerto un piatto di polenda di castagne. La pietanza gli piacque così tanto che fu deciso di distribuirlo a tutto il suo seguito. La tradizione nasce da lì e da allora i piastresi ricordano l’evento con una festa, assai partecipata, in piazza. Ci sarà anche un colorato contorno, con il carnevale dedicato ai più piccoli che potranno essere premiati per la loro mascherina. Non mancheranno giochi tradizionali e intrattenimenti divertenti, con i “Toscanti” duo canoro di canzoni popolari toscane (al secolo Aldo e Marco Toccafondi) e una mostra fotografica di immagini storiche allestita per le vie del paese. Saranno inoltre consegnati anche i premi “il Ghiacciolo” e “Il Rampino”.

Ed è tutto pronto per la seconda sfilata del Carnevale Pistoiese di oggi, domenica 12 febbraio, in piazza della Resistenza organizzato dal Comitato cittadino con la compartecipazione del Comune. L’appuntamento successivo sarà il 19 febbraio. I carri allegorici, realizzati dai volontari dei quattro Rioni cittadini, sfileranno a partire dalle 14.30 e la giornata sarà animata da scuole di ballo del territorio, truccabimbi, pony e attrazioni per adulti e bambini. Presenti anche banchi gastronomici. L’ingresso al Carnevale è gratuito fino a 12 anni di età, per il biglietto è previsto un contributo di 5 euro.