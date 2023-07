Sagra del pesce, mezzo secolo festeggiato col suo storico fondatore

La ‘Sagra del pesce’ ha festeggiato mezzo secolo, portando in piazza il suo fondatore: Giancarlo Tesi, che di anni ne ha 94. Emozionato e felice, Giancarlo è tornato con la memoria a quella sera che gli balenò in testa l’idea della ‘Sagra del pesce’, diventata nel tempo la manifestazione più longeva e la festa simbolo di Agliana, associata alla data della festa patronale: 29 giugno, Santi Pietro e Paolo. Era il 1967 quando si svolse la prima ‘Sagra’ e all’epoca la Lenza aglianese aveva sede in piazza Gramsci, la piazza centrale di Agliana che ha sempre ospitato la storica manifestazione. Anche la cinquantesima edizione si è svolta in piazza Gramsci e, come da tradizione, i volontari hanno distribuito gratuitamente il pesce fritto ai numerosi presenti. Nel grande padellone sono stati fritti più di tre quintali di pesce. Questa era la cinquantesima edizione poiché negli anni alcune edizioni sono saltate: l’edizione più recente risale al 2018 e un paio di edizioni non si erano svolte in periodi più lontani. Tesi è stato un appassionato pescatore in acque dolci e ha anche gareggiato in competizioni nazionali. Ama moltissimo Agliana e ne custodisce la storia che lui stesso ha raccolto in un archivio digitale. Tesi, arrivato in piazza con Lido Mencuccini della Lenza aglianese (da oltre quarant’anni anima della manifestazione, con altri volontari) e con i volontari della Lenza Giancarlo Mazzoni e Santino Giovampaoli, è stato accolto dal sindaco Luca Benesperi, insieme alla giunta e alla presidente del consiglio comunale. "Siamo soddisfatti – dice Mencuccini –. Avevamo la forte volontà di festeggiare la cinquantesima edizione della ‘Sagra’ e ci siamo riusciti, con tanto impegno e con la presenza dello storico fondatore". Grande soddisfazione anche per il sindaco che ringrazia la Lenza aglianese, Ittipesca, Servizio volontario di Protezione civile e Banca Alta Toscana.

Piera Salvi