Saccheggia un’auto. Trovato con l’IPhone

Quel furto in automobile non poteva certo finire bene per chi sarebbe finito in possesso della refurtiva. Tra gli oggetti sottratti da un veicolo c’era anche un dispositivo, del valore di circa 200 euro, dotato di un sistema di localizzazione. Non proprio la refurtiva più adatta per pensare di sparire nel nulla, come era facilmente intuibile, quanto invece un vero e proprio invito a farsi beccare dalle forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno denunciato una persona per ricettazione, in seguito al ritrovamento dei beni sottratti all’interno dell’automobile. Poco prima, una persona che aveva parcheggiato la sua vettura nel centro cittadino, ha scoperto che uno o più ignoti avevano saccheggiato gli oggetti che si trovavano del suo veicolo, per il valore di alcune centinaia di euro. Tra i beni sottratti dal malvivente c’era anche una cuffia per I Phone, dotata di un sistema di geolocalizzazione all’avanguardia.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato hanno così individuato una persona in possesso della refurtiva. Per l’indagato è così scattata una denuncia per ricettazione. Il cavallo di Troia per essere beccato il prima possibile. La polizia di Stato prosegue così l’opera di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio in città. Nei giorni scorsi, anche la macchina del consigliere di minoranza Karim Toncelli è stata saccheggiata dai ladri. Anche l’esponente dell’opposizione ha presentato denuncia in commissariato. I malviventi, come nell’ultimo caso risolto, non hanno paura di svuotare automobili nell’area del centro cittadino, nonostante i sistemi di videosorveglianza comunale. All’inizio dell’anno, nella zona di corso Roma, alcuni ignoti hanno sottratto anche i libretti di circolazione ad alcuni veicoli in sosta in questa parte del centro. D.B.