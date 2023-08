Sabato serata danzante in piazza del Duomo grazie all’assessorato alle politiche sociali

Torna il consueto Gran Ballo d’estate, iniziativa curata dall’assessorato alle politiche di inclusione sociale di Pistoia in collaborazione con le sezioni pistoiesi di Auser, Anteas, Misericordia, Apd, Aps e Arci. L’appuntamento si rinnoverà questo sabato dalle 21.30 in piazza del Duomo. L’iniziativa è all’interno del programma "Eventi estate in musica" ed "Estate in città 2023" ed è parte delle attività di "Socialmente", progetto di socializzazione rivolto ai cittadini della terza età con l’obiettivo di ampliare le occasioni di incontro e socializzazione per gli over 60, coinvolgendo anche aree ubicate al di fuori del centro cittadino. Per info è possibile contattare l’assessorato al numero 0573.371400.