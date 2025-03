Rubò il rame dalla chiesa. Denunciato

E’ finito sotto inchiesta per furto aggravato un muratore 39enne di origini albanesi residente a Monsummano. L’uomo è accusato di aver rubato un tubo discendente in rame lungo quasi 4 metri dalla facciata dell’Oratorio della Madonna della neve a Gromignana, nel comune di Coreglia. L’episodio risale all’11 novembre scorso quando una signora che abita nella zona notò un uomo che caricava sulla sua Bmw il tubo in rame.

Una scena che destò i suoi sospetti dato che la zona è piuttosto isolata e quella manovra furtiva appariva davvero strana. Quel tubo era sparito dalla facciata del piccolo Oratorio di Gromignana. La signora segnalò il fatto ai carabinieri di Barga. I militari hanno così accertato che il 39enne era al volante della sua auto per alcuni lavori nei paraggi e l’hanno denunciato in Procura per furto aggravato.