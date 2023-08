Rubano acqua e bibite al gazebo di Carabattole "I ragazzi ora volontari per gli eventi del parco"

"La scommessa del comune di Agliana e dell’associazione Artigiano di lanciare ‘Carabattole love park’ per valorizzare il parco e preservarlo dal degrado è stata vinta". L’hanno detto ieri il sindaco Luca Benesperi e l’assessore alla cultura Giulia Fondi, nell’annunciare, insieme al direttore artistico e presidente dell’associazione Artigiano Luca Nesti, gli eventi di agosto e settembre. Nesti ha aggiunto: "E’ anche qualcosa di più: quasi tre mesi di eventi senza biglietti d’ingresso né consumazione obbligatoria". Come hanno evidenziato Benesperi, Fondi e Nesti, ‘Carabattole love park’ giunto alla seconda edizione, ha fatto scoprire il parco di Carabattole a persone di ogni età, non solo aglianesi, anche dai comuni limitrofi e dall’area fiorentina.

"Ci siamo messi in gioco e siamo stati ripagati", ha rilevato il sindaco. Nessun episodio di vandalismo rilevato, a dimostrazione che gli eventi funzionano da deterrente, però l’associazione Artigiano che gestisce ‘Carabattole love park’ ha subito alcuni piccoli furti di bevande dai frigo che si trovano nei gazebo: acqua e qualche bibita. "Fino ad oggi una decina di episodi – ha informato Luca Nesti -. Tutti avvenuti dopo la fine della scuola e tra le due e le tre di notte. L’area è videosorvegliata ed è facile individuare gli autori, ma avevamo lasciato perdere. Al decimo furto abbiamo messo un post su facebook per informare, appunto, che abbiamo le registrazioni delle telecamere di ogni stand e che, pur considerando l’atto una bravata, il reiterarsi ci avrebbe costretto a consegnare i video alle autorità competenti. Il giorno successivo – ha raccontato Nesti – i ragazzi, tutti minorenni, si sono presentati da noi per scusarsi, dichiarandosi molto dispiaciuti. Siamo comprensivi, ma abbiamo fissato con loro una riunione dove chiederemo di svolgere con noi qualche piccola opera di volontariato". Tornando al programma, che andrà avanti fino a metà settembre, agosto è iniziato con il cinema. Stasera (mercoledì 2, ore 21.30) omaggio a Francesco Nuti con il film ‘Gonne con le gonne’ con musiche del cantautore Luca Nesti, oggi direttore artistico di ‘Carabattole love park’. Poi musica: il 3 Last Dogs-Pearl Jam tribute band, il 4 Barkee Bay live concert. Tutti i sabati discoteca all’aperto.

