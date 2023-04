Rsu Hitachi, verso il voto "Basta con le polemiche La Fiom era nelle regole C’era chi ci voleva fuori"

Da adesso e fino all’8 maggio, quando col turno delle ore 8.30 si voterà per il rinnovo della Rsu di Hitachi Rail Sts, all’interno dell’azienda di via Ciliegiole si dovrà parlare solo ed esclusivamente di elezioni delle rappresentanze sindacali che dovranno contrattare con la "casa madre" le varie problematiche sul tavolo, ovvero dal contratto integrativo all’incentrato fino al salario. Le polemiche, per quanto possibile, dovranno rimanere al di fuori della fabbrica anche se il clima è di grande tensione. A dirlo sono i sindacalisti della Fiom-Cgil la cui lista è stata ammessa al voto lo scorso martedì dopo la decisione del comitato dei garanti dell’ITL (Ispettorato Territoriale Lavoro) a maggioranza: favorevoli Fiom e Uilm, contrari Fim e Ugl mentre il rappresentante di Confindustria si è astenuto.

"Dopo 120 anni di attività della Fiom è davvero inconsueto dover andare di fronte ad una commissione di giudizio per farsi dire che abbiamo rispettato le regole – spiega Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil di Firenze, Prato, Pistoia, intervenuto assieme ad Andrea Vignozzi – noi ci siamo comportati come si deve e lo dimostra anche la vicenda precedente per richiedere l’assemblea per i lavoratori all’interno dell’azienda. Ritengo offensivo il comportamento di chi ci ha portato in fondo a questa vicenda e non è vero che il riconoscimento è stato dato soltanto come un’opera di democrazia: non dimentico che, anche in quella sede, la Cisl si è espressa affinché la nostra lista non venisse ammessa. Si tratta di un elemento di gravità assoluta che non è mai successo, anche perché a livello regionale non ci sono problemi con Fim e le altre sigle. Un sindacato che voleva negare ad un altro il diritto di partecipare al voto, la dice lunga sul loro operato".

La lista della Fiom-Cgil sarà composta da Tiziano Barbiconi, Cristiano Bonacchi, Diego Breschi, Alessio Bruschi e Diego Giacomelli (officine) più Matteo Innocenti, Monica Mariani e Gianluca Zanetti (impiegati): l’obiettivo è, quantomeno, di riconfermare i quattro componenti della precedente Rsu con l’intento di provare a scavalcare di nuovo la Fim-Cisl. "Per qualche giorno l’officina è sembrata una polveriera – ammette Diego Breschi, uno dei candidati – la tensione è salita moltissimo intorno a questo argomento e, soprattutto, si sentiva la consapevolezza di voler far fuori la Fiom: i lavoratori, però, si sono informati ed hanno chiesto a più riprese cosa stesse succedendo, spero che adesso si possa parlare delle problematiche che viviamo ogni giorno". In questa vicenda, comunque, c’è chi si è anche messo dalla parte della stessa Fiom.

"Abbiamo obiettivi importanti – aggiunge Gianluca Zanetti, anche lui Rsu uscente e ricandidato – e vogliamo lavorare tutti insieme per portare avanti le nostre battaglie: fin dall’inizio devo dire che la Uilm ha avuto un atteggiamento corretto mentre c’era chi pensava di privare una parte dei lavoratori di poter esprimere le loro preferenze".

