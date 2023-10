Rsa a Vicofaro: "I veri bisogni sono ben altri"

Ancora polemiche sulle future rsa (due strutture da 80 posti ciascuna) che dovrebbero sorgere nel quartiere di Vicofaro. Ad alzare la voce è Pistoia ecologista e progressista: "Con la brusca interruzione dei lavori in commissione e la scelta di portare rapidamente al voto in aula la variante, proprio mentre la Regione sta lavorando a nuovi strumenti di programmazione rispetto al sistema di assistenza agli anziani sul territorio, la destra ha dimostrato di avere fretta solo di cementificare 16mila metri quadri di suolo – attacca il gruppo di opposizione –. Pep ha dimostrato la propria ferma contrarietà, rafforzata dal confronto con i cittadini, uscendo dall’aula durante il voto. Con questo provvedimento la maggioranza ha rinunciato ad indicare un proprio indirizzo rispetto al modello di assistenza sociosanitaria: in sostanza si lascia tutto in mano al privato e ai suoi interessi. Facendo credere alla città che si tratti di un’operazione a costo zero e che anzi porterà enormi benefici al territorio. In che modo la cittadinanza può beneficiare di una maxi rsa da 160 posti che espone la zona a rischio idrogeologico, sottraendo 16mila metri quadri di terreno libero e permeabile in un momento storico nel quale la crisi climatica suggerisce ben altri interventi di difesa del suolo? Dov’è l’interesse pubblico in maxi strutture con rette costose che costituiranno un’offerta di posti letto, 440 in più in provincia, eccessivamente sovradimensionata rispetto al reale fabbisogno? Questa risposta alla preoccupante situazione della qualità della vita degli anziani over 65 nella nostra provincia, indicata dai dati agli ultimi posti in Italia, la riteniamo profondamente sbagliata – concludono – e nei prossimi anni gli effetti sociali e ambientali si faranno sentire pesantemente".