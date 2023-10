Rsa a Vicofaro: bagarre. Opposizione sugli scudi

PISTOIA

Le due residenze sanitarie assistenziali a Vicofaro si faranno oppure no? La maggioranza non ha dubbi sul fatto che le due strutture verranno realizzate; la minoranza, invece, di dubbi ne ha molti e non solo riguardo alla loro realizzazione ma soprattutto alla necessità e all’urgenza di due strutture da 160 posti a Pistoia. Una discussione, quelle sulle due Rsa in consiglio comunale, preceduta da una richiesta di sospensiva da parte dei gruppi dell’opposizione, visto che la Regione sta elaborando una programmazione oggettiva e realistica dei bisogni del territorio in maniera omogenea. Sospensiva che non è stata accolta. "Se la Regione norma e programma – ha detto il sindaco Alessandro Tomasi – ci adeguiamo. Questa variante urbanistica nasce anche da una mancanza di programmazione quando abbiamo visto proliferare intorno al nostro Comune le richieste di diverse Rsa. Almeno il tentativo di esplorare da parte del Comune la possibilità di costruirne una in città portando investimenti per milioni di euro, posti di lavoro e la risposta alla mancanza di posti nella Rsa doveva essere fatto. Non vorremmo far rimanere esposto il Comune che ha iniziato un iter amministrativo che genera nei terzi delle legittime aspettative e per questo credo che questa variante vada portata in fondo. Poi se interverrà una legge regionale che norma per tutti e ne impedisce di fatto la realizzazione ci atterremo alla legge".

Una variante urbanistica che prevede oltre alla costruzione di due Rsa anche la realizzazione a carico dell’impresa di una viabilità di sfogo da via Donati a via Nazario Sauro e di due parcheggi uno su via Donati e l’altro su via Fonda di Vicofaro. "Non siamo contrari alle Rsa – afferma la capogruppo del Pd Federica Fratoni – ma sono le modalità con cui questa opera viene calata nella nostra città che pongono dei seri interrogativi. Non è pensabile che nel quadrante della nostra piccola Sds servano oltre mille posti di residenze sanitarie assistite, questa è la follia. Ci mettiamo nelle mani di un privato che mette tutti i Comuni in competizione tra di loro e sono pronta a scommettere che a Pistoia quella Rsa non la faranno perché a Buggiano hanno già comprato, idem all’ex Caselli a Quarrata, mentre qui forse c’è un’idea di qualcosa ma nessun elemento di investimento concreto". La votazione finale ha visto uscire dall’aula i gruppi di opposizione e la variante è stata approvata con i voti della maggioranza.

Maurizio Innocenti