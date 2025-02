Rolando Galli confermato alla presidenza del Consorzio Apm

Sono state rinnovate le cariche del Consorzio Apm. Rolando Galli è stato confermato presidente, Davide Luca Ferrari suo vice. Tra i consiglieri le new entry sono Damiano Petrucci, Diletta Innocenti e Andrea Manes. A trent’anni dalla nascita, il Consorzio continua nella sua attività di promozione di tutte le eccellenze della montagna pistoiese, sia a livello nazionale che internazionale, in collaborazione con altri enti e istituzioni, senza dare segni di stanchezza. In questa tornata elettorale sono state immesse forze nuove e giovani che, facendo tesoro dei suggerimenti di amministratori di lungo corso, daranno sicuramente linfa nuova all’attività.

"Il Consorzio Apm – scrive la Confcommercio di Pistoia e Prato –, ha rinnovato le proprie cariche. Alla presidenza è stato confermato Rolando Galli, mentre il vicepresidente continuerà a essere Davide Luca Ferrari. Tra i consiglieri, conferme per Pamela Ceccarelli e Giuliano Tonarelli, ai quali vanno ad aggiungersi tre new entry. Si tratta di Damiano Petrucci (Scuola Sci Abetone), di Diletta Innocenti (trattoria da Fagiolino) e di Andrea Manes (Dinamo Camp).

"Sono particolarmente felice – è il commento di Galli – di poter andare a collaborare con tre professionisti giovani, ma già affermati nei rispettivi campi. Sono sicuro che potranno apportare nuove conoscenze e idee nell’ottica di un rinnovamento e di una crescita della nostra montagna. Ora il Consorzio Apm continuerà a portare avanti i progetti di promozione del territorio che abbiamo attivato da tempo. Penso all’iniziativa Enjoy Tuscany Mountain, che ci ha visto valorizzare la Montagna in molteplici appuntamenti di spessore con gli operatori del settore, dal Buy Tuscany alla Bit di Milano. Non meno importante è l’attività che viene svolta con i media, e che si esprime negli Educational tour". Galli, che della Montagna è un grande conoscitore, conclude: "Il supporto che il Consorzio intende fornire in termini di sviluppo della Montagna, è chiaro a tutti, va nella direzione di un territorio attrattivo per tutto il corso dell’anno, dalla stagione bianca a quella estiva, tramite iniziative di spessore, sostenute da una comunicazione performante".

Andrea Nannini