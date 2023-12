Rogo al Cassero. Hera Ambiente si difende in aula

Continua la discussione del processo per il rogo della discarica del Cassero. Ieri pomeriggio, è stata la volta dell’avvocato Guido Camera, difensore di Hera Ambiente, che era stata chiamata nel pocesso come responsabile civile. Nella sua arringa, l’avvocato Camera ha chiesto che la società Hera Ambiente sia esclusa nel procedimento come responsabile civile, dal momento che avrebbe rilevato l’azienda dopo questi fatti.

L’incendio, lo ricordiamo, si sviluppò il 4 luglio del 2016. Le fiamme partite dal sito dove bruciarono rifiuti speciali e pneumatici, sprigionarono una nube che per giorni si propagò sulle zone circostanti, gettando nella paura i residenti. Due gli imputati: Alfio Fedi, all’epoca presidente del Cda di Pistoiambiente (oggi Lithos Investimenti Srl) che gestiva la discarica, difeso dall’avvocato Andrea Niccolai, e Michele Menichetti, l’allora direttore tecnico della discarica, difeso dall’avvocato Fabio Celli. Le accuse: incendio colposo e violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione unica ambientale. Gli avvocati Floriana Cepele del foro di Prato e Mauro Giaquinto del foro di Napoli, che rappresentano i privati cittadini che si sono costituiti parte civile, hanno chiesto il risarcimento dei danni al gestore della discarica pari a 200mila euro, per danno biologico. A loro si è associata una richiesta di un risarcimento pari a 170mila per il proprietario di un terreno per il deprezzamento subito in seguito all’incendio, e la richiesta di 150mila euro da parte di una famiglia di una bimba che ha sviluppato una patologia tumorale.