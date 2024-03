Rivoluzione in arrivo. Dal nuovo palasport alle strade provinciali. Pronti sessanta milioni

I crono-programma dei finanziamenti non lasciano spazio ad interpretazioni: per i 60 milioni e 595mila euro che arriveranno in provincia dopo la firma del Fondo di Sviluppo e coesione 2021-27 fra la Regione Toscana ed il Governo, i primi riscontri veri in termini di cantieri si inizieranno a vedere nel 2026 fino al 2028 con alcune opere, per esempio il nuovo palasport polivalente nell’area ex Pallavicini, per il quale è prevista l’ultima porzione di fondi per il 2030. Ecco perché si esulta adesso, giustamente, sapendo però che sarà un percorso lungo.

Tre interventi riguardano le infrastrutture stradali e, nella fattispecie, varianti e riorganizzazioni che intersecano le strade regionali. Come, per esempio, il nuovo incrocio a Ponte di Serravalle con l’allargamento del ponte sulla Nievole e la realizzazione di una rotonda per snellire il traffico lungo la "Lucchese": dopo qualche briciola per i prossimi due anni, è ipotizzabile pensare di vedere passi in avanti dal 2027 per un totale di 9 milioni e 600mila euro. Tempi ancora più dilazionati a Larciano per la riorganizzazione fra la Sp25 e la Sr436 "Francesca": qui serviranno 15 milioni di euro e, di questi, 11,4 arrivano dal Fsc con i primi 700mila euro stanziati per il 2026 ed il resto diviso nei tre anni successivi sino a fine 2029.

Il terzo intervento è il collegamento fra Pazzera e Biscolla per snellire il traffico sulla Sp26 Camporcioni: per uno stanziamento di 12 milioni, i primi soldi "veri" arriveranno nel 2027 chiudendo con l’ultimo saldo da 1,2 milioni previsto per il 2030. Già in questi giorni, poi, si è tornato a parlare della riqualificazione del "Rondò Priscilla" ad Abetone Cutigliano: dal Fondo Sviluppo e Coesione arriverà un milione a servizio del solo Lotto 1 e serviranno per la parte ludica della struttura e non quella ricettiva. Su questo fronte, 300mila euro saranno già disponibili il prossimo anno per poi avere l’ultimo stanziamento nel 2028. Arco temporale fra 2025 e 2027, invece, per il milione che dovrà servire al recupero della Casetta de’ Pulledrari a San Marcello Piteglio mentre, dall’anno prossimo, si inizierà a parlare anche dell’impianto di climatizzazione al PalaCarrara: 700mila euro dal fondo più 195mila da altre risorse col clou dei fondi (540mila euro) in arrivo per il 2026.

E, per rimanere in ambito sportivo, come detto prima il previsto "PalaMaltinti" nell’area ex Pallavicini a Pistoia, un palasport polifunzionale con capienza 1.200 posti e che, inevitabilmente, si sta portando dietro polemiche e proteste: il costo complessivo dell’opera è di 16,2 milioni di euro e, dal fondo, ne arriveranno 15 suddivisi fra 2,1 milioni di euro per il 2026 e 3,75 all’anno dal 2027 al 2029 con oltre un milione e mezzo stanziato sul 2030. Previsioni che, come sempre, possono cambiare ma il senso è che per finire tutta la progettazione e vedere le ruspe al lavoro ci sarà da aspettare un paio d’anni. Infine, tornando in Valdinievole, la rotatoria tra via Ponte alla Ciliegia e la circonvallazione del paese: qui i 295mila euro stanziati arriveranno nel 2026.

S.M.