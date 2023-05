Rivoluzione bus, tagli e nuove corse Collegamenti con la Valdinievole

Autolinee Toscane sta rimodulando numerose tratte a livello regionale, ma i tagli per quanto concerne il Comune di Serravalle dovrebbero avere impatti minimi. E accanto alle corse cancellate, dovrebbe aggiungersi qualche nuova tratta urbana ed extra-urbana. Lo ha assicurato l’assessore ai trasporti Maurizio Bruschi, rispondendo in consiglio comunale all’interrogazione presentata da Uniti per Serravalle. "Il trasporto pubblico è da tempo oggetto di tagli in tutta la regione – hanno commentato i consiglieri di maggioranza Stefano Agostini, Patrizia La Pietra ed Elisa Lotti – volevamo conoscere la situazione legata al nostro Comune, perché siamo preoccupati dal rischio concreto che alcune zone restino prive di collegamenti". E Bruschi, nel ribadire la propria contrarietà al cambio della guardia nella gestione del Tpl concretizzatasi ormai un biennio fa, ha fatto il punto: il "taglio" principale riguarda la corsa fra Casalguidi e Quarrata, cancellata in quanto poco utilizzata dall’utenza.

"Abbiamo inoltre perplessità, sulla linea di Castellina, perché ha comunque un costo e non è particolarmente utilizzata – ha aggiunto l’assessore – si tratta di una corsa che da Pistoia termina ad Empoli ed abbiamo chiesto ad Autolinee di far sì che non attraversi più le zone abitate di Cantagrillo e Casalguidi".

A fronte delle cancellazioni, dovrebbero però concretizzarsi l’estensione di una corsa già esistente fra Casalguidi e Cantagrillo e l’istituzione di una linea che congiungerà il territorio con i Comuni di Pieve a Nievole e a Montecatini, tramite via Marlianese.

"Abbiamo sottoposto ad Autolinee Toscane due proposte, che mi risultano siano praticamente state accettate – ha proseguito Bruschi – la prima riguarda la tratta Casalguidi – Cantagrillo: il bus prolungherà l’attuale tragitto dal Milleluci sino alla palestra e alla scuola, per poi tornare indietro. L’altra proposta, partita da una raccolta firme che ha raccolto 600 adesioni in Valdinievole, riguarda l’istituzione di una linea che da Montecatini passerà da Ponte di Serravalle. E per il nostro Comune non avrà alcun costo". Due novità che dovrebbero entrare in vigore a breve, in teoria. "I tagli al trasporto pubblico si sono concretizzati pressoché ovunque – ha ribadito Bruschi – resto però dell’idea che a Serravalle non incideranno in maniera particolare".

Giovanni Fiorentino