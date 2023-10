"Ritrovarsi dopo 50 anni: la classe quinta B del liceo Amedeo di Savoia"

Correva l’anno 1973 quando la classe quinta B del liceo scientifico Amedeo di Savoia Duca D’Aosta concludeva il proprio percorso di studi. Un quinquennio ricco di momenti da incorniciare, ma anche di ostacoli e difficoltà da superare, culminato col conseguimento del diploma superiore. Poi ogni studente ha preso la propria strada, avventurandosi chi nel mondo del lavoro e chi in quello dello studio. Ma è proprio vero che "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". E così, nei giorni scorsi, i vecchi compagni di classe si sono ritrovati al Podere Sorriso degli Angeli, in quel di Serravalle Pistoiese, per celebrare una giornata speciale: il cinquantesimo anniversario dalla fine dell’avventura liceale. Racconti, ricordi e tanta gioia per una tavolata a cui hanno preso parte anche le amatissime professoresse Marta Ciraolo e Patrizia Forniti. "Ore stupende e ricche di emozioni – racconta Patrizia Baldi – grazie al ricordo di episodi e momenti davvero indimenticabili".