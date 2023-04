Ritrovarsi, accanto a Veltroni Ma niente politica soltanto Giallo

Di politica, lo dice lui con un cenno della mano in risposta alla domanda, vietato parlare. Eppure qui, in una San Giorgio gremita per uno degli appuntamenti di punta del Festival del Giallo prima giornata, si sono date appuntamento generazioni di politici. C’è tutto il Pd pistoiese, simpatizzanti, iscritti e consiglieri, il gruppo dei giovani attivisti di partito e una rappresentanza d’occasione che si lascia andare agli abbracci e alle strette di mano vigorose, di quelle che si danno quando è passato tanto tempo dall’ultimo incontro: da Lido Scarpetti a Renzo Innocenti e Vannino Chiti, tutti venuti a salutare uno dei decani della politica degli anni d’oro del Pd (e prima, in sequenza, del Pci, del Pds e dei Ds), Walter Veltroni. È a Pistoia in veste di scrittore, al seguito del suo Buonvino che da quattro anni popola i suoi romanzi editi da Marsilio, un commissario "gentile, solitario, malinconico e spiritoso" che incarna l’imperfezione e che di questa fa il suo punto di forza. Ultimo uscito della serie è "Buonvino tra amore e morte".

"Mi hanno proposto di scrivere giallo, non l’avevo mai fatto e ho pensato che sarebbe stato giusto sperimentare questa forma di linguaggio – dice lui ricostruendo la genesi di questa avventura –. Allora ho raccontato la storia di questo commissario che ha preso qualche botta dalla vita, ma ha un grande senso dell’umorismo, che usa il cervello più della pistoia e che ha al seguito un gruppo di agenti che assomigliano ai magnifici sette, ma al contrario. Lui sa che queste imperfezioni non sono imperfezioni perché la perfezione non esiste, ma sono specialità e quindi da ciascuno di loro riesce a estrarre il meglio. È insomma la storia di come si costruisce un’armonia". Non solo scrittore e politico, ma anche giornalista e poi regista – "mi manca solo di fare ‘Ballando con le stelle’...", scherza lui –, Veltroni è stato protagonista ieri anche di un altro momento, la proiezione al cinema Lux del suo ultimo film, "Quando", la storia di Giovanni, la cui vita si ferma nell’estate del 1984 nei giorni della morte di Berlinguer: per un banale incidente finisce in coma e si risveglierà trentuno anni dopo in un mondo drasticamente cambiato.

E Veltroni in quei giorni come accolse la notizia? "Con grande tristezza – ricorda –. Lavoravo in via delle Botteghe Oscure, ho avuto molte occasioni per star vicino a Berlinguer. Fu netta quella volta la sensazione che qualcosa stesse finendo. Perché Berlinguer aveva portato al punto più alto l’armonia possibile tra l’identità di quel partito e la sua apertura, la sua innovazione. Immaginare il mondo tra trent’anni? Tra le questioni che mi augurerei risolte certamente la guerra e l’emergenza climatica: su queste, almeno, gli esseri umani hanno il potere di intervenire".

linda meoni