Ritratto di un piccolo paese

E’ tornato protagonista di una bella serata, sospesa tra cultura e memoria, "Piccola storia di un piccolo paese" il libro con cui don Aldemiro Cinotti, raccontò la nascita di San Germano al Santonuovo, le tante storie che si sono incontrate, annodate e poi ramificate nel fazzoletto di terra che da Quarrata si estende fin quasi a Casalguidi. A 110 anni dalla nascita di quest’uomo straordinario, che ha vissuto la figura del parroco con una interpretazione tanto personale quanto efficace, è stata dedicata la serata promossa dal concorso letterario intitolato a Don Cinotti, a cui hanno partecipato Andrea Nannini, vicepresidente dell’associazione ‘9cento, che ha curato la ristampa del libro, e la giornalista Lucia Agati. Al centro dell’incontro la studiosa e scrittrice Mariangela Maraviglia, originaria del Santonuovo, che ha ripercorso con eccellente capacità narrativa i fatti narrati nel libro. L’escursione temporale e quella sentimentale si sono inseguite nel racconto della professoressa a cui un uditorio numeroso ha dedicato un’attenzione sospesa tra curiosità ed emozione. Una serata veramente interessante, arricchita da diverse testimonianze, compresa quella toccante con cui il sindaco, Gabriele Romiti, ha raccontato la sua devota amicizia con il parroco, Aldemiro Cinotti, che al Santonuovo ha passato 73 anni della sua vita di guida spirituale. Mariangela Maraviglia ha dato a tutti appuntamento per il 7 giugno alle 16.45 a Pistoia, nella Sala Soci Coop di viale Adua, dove coordinerà l’incontro promosso da “Nessuno si salva da solo“, Caritas Diocesana e Unicoop: "Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria", don Milani, riletto con la musica di Fabrizio De Andrè e l’europeismo di Davide Sassoli, con Federico Ruozzi, docente di Storia del Cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia.