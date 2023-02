A teatro per San Valentino, con aperitivo servito al tavolo e spettacolo a tema: è l’originale proposta del Circolo Aziendale Hitachi per oggi, martedì 14 febbraio, pensata e ideata in collaborazione con la compagnia teatrale D’Artefatti e il duo musicale Bon Bon. "Ritratti d’amore, letture sceniche tra musiche e parole" è uno spettacolo composto da una serie di letture messe in scena da Ilaria Bonacchi e Serena Nacci, una particolare galleria di opere che vedono come protagonista il sentimento per eccellenza, con le sue sfaccettature e i suoi tanti risvolti.

"Lo spettacolo è nato indipendentemente dalla festa degli innamorati perché riteniamo che l’amore non sia cosa di un giorno – spiega Serena Nacci – ma siamo felici che la direzione del Circolo Hitachi ci abbia dato l’opportunità di portarlo sul palco proprio per San Valentino. Racconteremo le tante facce dell’amore, anche quelle meno belle, rileggendo a modo nostro libri, film e canzoni che in larga parte riecheggiano nel nostro immaginario".

L’appuntamento è per le 20 nell’Auditorium del circolo, in via Ciliegiole 77 a Pistoia, con l’aperitivo servito al tavolo, impreziosito da una coccola finale offerta da La Cioccoleria.

E alle 21 il via alla performance teatrale. L’ingresso costa 20 euro (15 per i soci del circolo) e comprende anche l’aperitivo. Non è obbligatorio partecipare in coppia, la serata è aperta a tutte e tutti. La prenotazione invece è obbligatoria telefonando a questi numeri: allo 0573.370459 oppure al 351.8270336.

