Ritornano i "Percorsi notturni" Tra shopping, socialità e turismo

Torna l’appuntamento con lo shopping serale a Pistoia: tutti i giovedì di luglio (il 6, 13, 20 e 27 del mese) saranno infatti caratterizzati dai "Percorsi notturni", evento che vedrà i negozi aperti fino alle 24. L’iniziativa, organizzata da Confcommercio Pistoia e Prato insieme al comune di Pistoia, sarà inoltre corredata da una serie di attività, dall’animazione ai mercatini, che intratterranno i partecipanti. La prima serata, quella del 6 luglio, coinciderà peraltro con la "Notte rossa" dell’Avis, evento storicamente destinato a sensibilizzare rispetto al tema delle donazioni di sangue, specie in una stagione, l’estate, caratterizzata da una fisiologica diminuzione dei donatori a fronte di una richiesta crescente. "Una serie di appuntamenti – commenta Tiziano Tempestini, Direttore di Confcommercio Pistoia e Prato – che si propongono di far vivere il centro con modalità differenti rispetto al resto dell’anno, sfruttando il clima estivo, favorendo una socialità diffusa e, dunque, sostenendo il commercio. È un’iniziativa che si preannuncia fortemente attrattiva anche per i turisti e che andrà ad incrementare il lavoro dei ristoratori". Secondo l’assessore Gabriele Sgueglia "le aperture serali del giovedì, adesso più che mai, rappresentano un’occasione unica di animazione del nostro territorio. Comprare nei negozi della città significa acquistare prodotti di qualità garantita dalle piccole attività e sostenere esercizi locali capaci di creare economie legate a Pistoia".

Che si tratti di un appuntamento fortemente atteso lo confermano anche i diretti interessati. "Veniamo da una stagione particolare – commenta Federica Cioni, del negozio Marella – perché è stato freddo fino a poco fa e d’un tratto è arrivato il gran caldo. La corsa ai capi estivi è già in atto e queste serate potranno incentivarla". "Nella via del mio negozio (Sant’Anastasio, nda) – osserva Ronny Fusco, di Attitude – sono previste molte attività. Mi aspetto sicuramente molta gente e conto sull’apporto dei turisti, di nuovo numerosi perché amano i capi made in Italy". Giulia Mochi, del negozio Jango 27, ricorda invece che "in via Curtatone e Montanara ci saranno artisti di strada, musica, intrattenimento di ogni genere e sorprese itineranti. Speriamo che questo possa essere soltanto l’inizio di una vera e propria collaborazione tra commercianti, importante tanto per noi, quanto per la città".

Eventi animeranno anche la galleria nazionale, dove ha sede il negozio di musica di Massimo Menichini: "Qui ospiteremo una scuola di ballo latino-americano il 6 luglio, mentre il 27 luglio una scuola di tango. Gli eventi prendono il nome di Ballando sotto la galleria – rivela –. Le aperture serali di luglio hanno sempre generato un buon flusso di persone: l’obiettivo, adesso, è quello di riuscire a lavorare con sempre maggiore anticipo, per qualificare ogni volta di più gli appuntamenti".

