Ritorna dopo tre anni la "Festa Bella", con quattrocento figuranti

"Un appuntamento che attendevamo oramai da tre anni, per una tradizionale ultra-secolare che non vedevamo davvero l’ora di riprendere". Dalle parole del "camerlengo" Alberto Pratesi traspare tutta l’attesa e tutto l’entusiasmo dei protagonisti per il ritorno della "Festa Bella" a Casalguidi, a ben sei anni dall’ultima volta. Già, perché in ossequio alla "rotazione triennale" con Quarrata e Montevettolini, il Comune di Serravalle avrebbe dovuto ospitarne l’edizione del 2020 (dopo aver ospitato quella del 2017) che tuttavia fu annullata a causa dello scoppio della pandemia e del conseguente lockdown. Restrizioni anti-Covid che si sono ripercosse anche nelle edizioni successive e si è quindi dovuto attendere un triennio per chiudere il cerchio.

"Stiamo lavorando alla manifestazione dallo scorso gennaio – ha aggiunto Pratesi – chi vuole partecipare in veste di figurante ha ancora la possibilità di farlo, seguendo le indicazioni della pagina Facebook della festa". Un appuntamento particolarmente sentito anche perché le origini della festa si fanno tradizionalmente risalire al ‘600, quando più che rappresentazione folcloristica, assumeva un vero senso religioso di penitenza e riflessione. E la data da segnare sul calendario è quella del prossimo 7 aprile, quando circa quattrocento figuranti sfileranno in maschera per ripercorrere le tappe della crocifissione di Gesù. La processione inizierà alle 17.30 di Venerdì Santo nella piazza davanti al palazzo comunale, dove verrà ripercorso il processo a Cristo. Il corteo dovrebbe quindi spostarsi verso via di Montalbano e via Vecchia Fiorentina, per poi toccare fra le altre anche via Valli e fare ritorno al punto di partenza intorno alle 19.30, "chiudendo" con la crocifissione. "Dopo l’annullamento del 2020, l’amministrazione è lieta di accogliere un evento – il commento dell’assessore Ilaria Gaggini – che ci accompagna dal 1693".

Giovanni Fiorentino